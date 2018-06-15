В праздновании Барда-зиен приняло участие около 30 тысяч человек

12:19 | 18.06.2018

В Бардымском муниципальном районе Прикамья состоялся национальный праздник Барда-зиен, приуроченный к окончанию весенне-полевых работ. По данным организаторов, участие в нем приняло порядка 30 тысяч жителей и гостей района. К празднованию присоединился губернатор Пермского края Максим Решетников.



В своем поздравительном слове в адрес жителей Бардымского района и гостей праздника губернатор Максим Решетников отметил, что район является примером многонациональности всего края. «Вы умеете работать, вы умеете отдыхать, умеете жить, когда на одной земле сконцентрировано большое количество представителей разных религий, разных народов и разных поколений. При этом вы живете дружно и подаете пример всему Пермскому краю и всей России», — отметил Максим Решетников и пожелал мира и процветания каждой бардымской семье.



Глава Бардымского муниципального района Сергей Ибраев отметил, что Барда-зиен — это тот праздник, который является отражением богатства души жителей района, его традиций, обычаев, исторических, культурных и духовных ценностей. Барда-зиен уже давно стал межнациональным праздником единения, праздником дружбы», — подчеркнул глава района.



Также свое поздравление в адрес жителей Бардымского района направил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.



На торжественном мероприятии выступили местные коллективы, состоялся фестиваль творчества «Время молодых», летний кубок Национальной лиги КВН, конные скачки, а также праздничный концерт звезд татарской и башкирской эстрады.



Губернатор посетил мастерскую Бардымского муниципального района, где ознакомился с экспозицией, посвященной тулвинским татарам и башкирам, а также с проектом «БардаДа». По сути, это новое культурное пространство на карте Пермского края, где основной упор сделан на культурное наследие татар и башкир Бардымского района.



Кроме того, в рамках поездки в Бардымский район Максим Решетников провел встречу со старейшинами. Стороны обсудили вопросы дорожного строительства, газификации, развития систем здравоохранения, образования и спорта в районе. По итогам встречи, в частности, губернатор дал поручение Региональной службе по тарифам рассмотреть варианты включения в Программу газификации Пермского края участка Бардымского района — «Западный-3». При этом в Программу уже включен участок «Елпачиха», где располагается порядка 700 домовладений.