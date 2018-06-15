В Пермь пришло потепление

12:15 | 18.06.2018

Сейчас в столице Прикамья 19 градусов, переменная облачность. Сегодня, 18 июня, воздух в Перми прогреется до 24°C.



Столько же столбик термометра покажет завтра и в среду, в среду при этом ожидаются дожди. В четверг, 21 июня, будет до 20°C, возможны грозы. В пятницу будет переменная облачность, около 23°C. В выходные, по предварительным прогнозам, будет жарко и солнечно.