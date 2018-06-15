Футболист сборной Нигерии три месяца не получал зарплату в «Амкаре»

16:45 | 17.06.2018

Футболист сборной Нигерии Брайан Идову, ранее игравший за пермский клуб «Амкар», заявил о долгах по зарплате. Отметим, вчера спортсмен сыграл в основном составе в матче Хорватия – Нигерия.



Как сообщает ТАСС, Брайан Идову рассказал, что «Амкар» должен ему гонорар за три месяца и премиальные за пять игр. «Морально я с этими деньгами попрощался», – цитирует футболиста информационное агентство.