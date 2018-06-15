До 2020 года в Бардымском районе построят 5 новых медицинских учреждений

15:23 | 17.06.2018

Вчера, 16 июня, губернатор Пермского края Максим Решетников находился с рабочей поездкой в с. Барда Бардымского муниципального района. В рамках визита глава региона посетил Центральную бардымскую районную больницу (Бардымская ЦРБ), физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и бардымскую гимназию имени Габдуллы Тукая.



Как отметил глава региона, Барда – развивающийся населенный пункт Пермского края, в котором есть вся необходимая инфраструктура, но это не повод останавливаться на достигнутом. «Барда — это яркий пример того, что сельские территории в крае развиваются. Отрадно, что строятся новые объекты, но в то же время нужно двигаться дальше, — прокомментировал осмотр объектов Максим Решетников. – Нужно провести интернет в медицинские и образовательные учреждения, строить дороги, продолжить газификацию».



В планах на 2018-2019 гг. на территории Бардымского района построить 4 фельдшерско-акушерских пункта, 1 сельскую врачебную амбулаторию. В 2018 году к высокоскоростному интернету запланировано подключить 14 ФАПов и 2 сельских врачебных амбулатории. В 2020-2021 гг. предполагается строительство межшкольного стадиона, открытой спортивной площадки с хоккейной коробкой, а также строительство двух школ (на 220 мест – в с. Тюндюк, и на 50 мест – в д. Брюзли).



По словам губернатора, с. Барда приобретает статус поселения, где есть вся необходимая инфраструктура высокого качества. Так, гимназия им. Габдуллы Тукая по итогам прошлого учебного года вошла в топ-300 сельских школ России, местный ФОК, построенный в 2017 году, вошел во всероссийский реестр объектов спорта, а в поликлинике ЦРБ в этом году начнется реализация проекта «Новая поликлиника».



В медучреждении уже расширен штат сотрудников. По программе «Земский доктор» сюда приехали педиатр и эндокринолог, также привлечен еще один специалист – врач общей практики. Первыми результатами проекта стали сокращение времени ожидания приема терапевта с 14 до 4 дней, увеличение доли пациентов, осматриваемых по предварительной записи, с 25% до 70%. Кроме того, доля неявки пациентов на прием сократилась с 20% до 4%, а доля пациентов, записанных через интернет, увеличилась с 1% до 4%.



За счет собственных средств больницы уже выполнены ремонтные работы в нескольких сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). По словам главного врача больницы Илнура Сагидуллина, ремонт первого этажа главного здания предполагается завершить уже осенью текущего года. В рамках проекта предусматривается проведение текущего ремонта поликлиники, модернизация зоны регистрации и ожидания приема, организация многофункционального кабинета, благоустройство территории. На это будет направлено 1,9 млн рублей из краевого бюджета.



В ходе осмотра ФОКа «Батыр» его директор Рустам Батыркаев отметил, что в разных секциях комплекса занимается более 260 учащихся. При этом самой популярной является секция по плаванию (почти 100 человек). По словам руководителя комплекса, в районе большой потенциал для развития спорта. ФОК вошел во всероссийский реестр объектов спорта, а это значит, что он может принимать соревнования от районного до федерального уровня. Однако во время строительства спортивного комплекса не учли необходимость подогрева воды в бассейне. Губернатор дал поручение профильному министерству оказать необходимую поддержку по строительству в ФОКе котельной.



Также во время посещения гимназии имени Габдуллы Тукая директор образовательного учреждения Нурия Исмагилова рассказала губернатору Максиму Решетникову о приоритетах в работе. «Дети у нас изучают три языка: татарский, так как это наш родной язык, русский и английский. Кроме того, приоритетными направлениями развития гимназии мы видим патриотическое воспитание, а также привитие детям уважения по отношению к другим нациям, ведь Пермский край – многонациональный регион. Большое внимание уделяем роли педагога в развитии учащихся, в том числе одаренных детей», — рассказала Нурия Исмагилова.