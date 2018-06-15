В лесах Перми завершен второй этап противоклещевой обработки

15:03 | 17.06.2018

В этом году акарицидной обработке подверглось 1386 гектаров леса. Обработка прошла в тех местах, где чаще всего гуляют пермяки: экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающая к ним территория.



Обработке подверглись экологическая тропа в особо охраняемой природной территории «Липовая гора», дорожно-тропиночная сеть возле лыжных баз «Пермские медведи» и «Динамо». В Черняевском лесу специалисты МКУ «Пермское городское лесничество» обработали экологические тропы, а также асфальтированные и беговые дорожки.



В Верхне-Курьинском участковом лесничестве обработаны экологические тропы «Большая сосновая» и «Пролетарская», 18 мест отдыха, дорожно-тропиночная сеть парка «Оранжевое лето», леса в микрорайоне Гайва и территория вблизи школы №37.



Кроме того, в Нижне-Курьинском участковом лесничестве были обработаны экологические тропы «Красные горки» и «Крым», парк культуры и отдыха и дорожки в периметре особо охраняемой природной территории «Сосновый бор».



В Левшинском участковом лесничестве обработаны территории мест отдыха и экологических троп «Чапаевская» и «Ботаническая», а также дорожно-тропиночная сеть, используемая жителями ближайших микрорайонов и членами дачных кооперативов.



Обработка проводится наземным способом с использованием распылительных генераторов для равномерного мелкодисперсного распыления инсектоакарицидного средства. На этих территориях во время обработки жителям не рекомендуется находиться, проводить сбор ягод и грибов, а также выпас скота.



Также проведена обработка от грызунов на территории городских лесов по указанию лесничих.



Специалисты Пермского городского лесничества напоминают: отдыхать нужно только в специально организованных для этого местах – парках, скверах, рекреационных зонах, не рекомендуется заходить вглубь леса. Также во время отдыха на природе необходимо надевать закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей.