Более сотни пермских автобусов оснащены wi-fi

15:01 | 17.06.2018

В июне для пассажиров автобусов №18, 32, 34, 48, 77 заработал бесплатный wi-fi. Кроме того, оборудована большая часть автобусов маршрута №53. Сейчас системой оснащено уже более 100 автобусов.



Чтобы подключиться к бесплатной сети в автобусе, пермякам достаточно иметь мобильное устройство с поддержкой wi-fi. Подключение осуществляется через сеть «AvtoBas». Услуга предоставлена «Дом.ru» (АО «ЭР-Телеком Холдинг»).



В компании перевозчика ООО «Дизель» пояснили, что система тестировалась с апреля и была запущена после наладки оборудования. В ближайшее время роутеры будут установлены в автобусах №22 и №78. Информация о системе размещена во всех салонах, оборудованных роутерами.