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Пермь: новости дня


17:57 | 15.06.2018

Пермь принимает Кубок России по аджилити

Пермь принимает Кубок России РКФ по аджилити, отборочные соревнования на Чемпионат мира-2018. 16-17 июня зрителей приглашает конно-спортивный комплекс «Ферма».

Состязания дрессировщиков с собаками по аджилити – исключительно красивый и динамичный вид спорта. Собаки на огромной скорости преодолевают предложенный судьей маршрут из разнообразных препятствий. Победитель – тот, кто преодолеет трассу без ошибок и быстрее всех других участников. «Младший брат» конного конкура – успешный вид кинологического спорта, как для России, так и для пермских спортсменов.

Пермяки неоднократно побеждали на чемпионатах мира. Сразу несколько чемпионов мира из разных регионов России принимают участие в состязаниях Кубка России 2018 года.

Соревнования проводятся для больших и маленьких собак – в разных ростовых категориях. Красота и азарт, высококлассная дрессура и хладнокровное управление собакой на маршруте - все это в выходные, в КСК «Ферма».

Судья соревнований – француз Николя Рено, судья Чемпионата мира 2018 года, который состоится в октябре в Швеции. За право поехать на Чемпионат мира в составе сборной России будут сражаться участники этих соревнований. Кубок – второй этап отбора из четырех, по итогам которых будет укомплектована наша сборная.

Зрителей приглашают 16-17 июня на конно-спортивный комплекс «Ферма»: ст. Ферма, ул. Заводская, 3, начало в 9.00.

© «Вечерние Ведомости»

 


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