Пермь принимает Кубок России по аджилити

17:57 | 15.06.2018

Пермь принимает Кубок России РКФ по аджилити, отборочные соревнования на Чемпионат мира-2018. 16-17 июня зрителей приглашает конно-спортивный комплекс «Ферма».



Состязания дрессировщиков с собаками по аджилити – исключительно красивый и динамичный вид спорта. Собаки на огромной скорости преодолевают предложенный судьей маршрут из разнообразных препятствий. Победитель – тот, кто преодолеет трассу без ошибок и быстрее всех других участников. «Младший брат» конного конкура – успешный вид кинологического спорта, как для России, так и для пермских спортсменов.



Пермяки неоднократно побеждали на чемпионатах мира. Сразу несколько чемпионов мира из разных регионов России принимают участие в состязаниях Кубка России 2018 года.



Соревнования проводятся для больших и маленьких собак – в разных ростовых категориях. Красота и азарт, высококлассная дрессура и хладнокровное управление собакой на маршруте - все это в выходные, в КСК «Ферма».



Судья соревнований – француз Николя Рено, судья Чемпионата мира 2018 года, который состоится в октябре в Швеции. За право поехать на Чемпионат мира в составе сборной России будут сражаться участники этих соревнований. Кубок – второй этап отбора из четырех, по итогам которых будет укомплектована наша сборная.



Зрителей приглашают 16-17 июня на конно-спортивный комплекс «Ферма»: ст. Ферма, ул. Заводская, 3, начало в 9.00.