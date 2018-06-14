Впервые открыто авиасообщение между Пермским краем и Грузией

16:46 | 15.06.2018

15 июня 2018 года состоялся первый рейс авиакомпании «ЮВТ АЭРО» из аэропорта Большое Савино в Батуми с 48 пассажирами на борту. Загрузка составила 96 %. В этот же день состоялся обратный рейс из Батуми в аэропорт Большое Савино. Для авиакомпании рейсы Пермь — Батуми — Пермь стали первым международным авиамаршрутом.



В торжественной церемонии в честь открытия авиасообщения приняли участие пассажиры обоих рейсов, представители авиакомпании «ЮВТ АЭРО» и сотрудники аэропорта Пермь.



По словам заместителя генерального директора авиакомпании по коммерческим вопросам Станислава Козленко, одной из приоритетных задач авиакомпании является развитие транспортной доступности регионов и повышение мобильности населения страны. Внутри страны на сегодняшний день «ЮВТ АЭРО» выполняет полеты по 60 направлениям, из которых 9 — из Перми.



«Сегодня — открытие первого международного рейса «ЮВТ АЭРО». Полеты в туристическую столицу Грузии запланированы из Казани, Перми и Уфы. Для авиакомпании это событие не только значимое, но и знаковое. Открытие новых международных рейсов является очередным этапом развития авиакомпании, открывая все больше возможностей для развития туризма и расширения сотрудничества в различных областях», — заметил Станислав Козленко. Он также отметил значимость данных рейсов для Перми и Грузии и несомненную востребованность направления среди пассажиров. Благодаря введению регулярных рейсов Батуми станет намного доступнее и привлекательнее для туристов из Перми и ближайших регионов.



В свою очередь, для международного аэропорта Пермь открытие рейсов в Батуми стало знаковым событием в реализации программы развития маршрутной сети. Ксения Агафонова, коммерческий директор АО «Международный аэропорт Пермь»: «Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» — наш постоянный партнер на протяжении нескольких лет, до этого дня авиакомпания присутствовала только на регулярных российских рейсах. Сегодня был выполнен первый в истории авиакомпании международный рейс. Будем надеяться, что аэропорт Пермь и дальше будет первым для полетов по другим международным направлениям».