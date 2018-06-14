Жители Прикамья смогут получить справки от Фонда капремонта за несколько минут

16:38 | 15.06.2018

По поручению губернатора Прикамья Максима Решетникова Фонд капитального ремонта и специалисты Пермского краевого многофункционального центра запустили совместный сервис для приема заявлений граждан и выдачи необходимых документов от Фонда.



В офисе МФЦ жители края могут получить дубликат квитанции для уплаты взносов, акт сверки взаиморасчетов, детальный отчет по пеням или справку о наличии либо отсутствии задолженности. Последний документ необходим для оформления субсидий или компенсации на уплату взносов, а также при продаже недвижимости. Перечисленные документы будут выдаваться гражданам в течение нескольких минут после обработки их обращения.



Кроме того, в офисах МФЦ прикамцы смогут оформить заявления в Фонд. Ответ на них граждане получат в течение 30 дней по почте, онлайн либо по телефону — форму ответа можно выбрать при обращении.



«Прием заявлений и выдача справок через офисы МФЦ многократно повысят доступность услуг Фонда капитального ремонта для населения и существенно сократят время подготовки справок. Так, например, справки о состоянии лицевого счета в первую очередь нужны пенсионерам, у которых зачастую отсутствует возможность обратиться в Фонд лично или через электронную почту. Теперь же они смогут получить необходимый документ в ближайшем офисе МФЦ», — пояснил заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальев.



Заявления принимаются в главном офисе МФЦ по адресу: город Пермь, ул. Куйбышева, 9. С 1 июля, после необходимого тестирования системы, заявления будут приниматься во всех офисах МФЦ Пермского края. Речь идет о более чем 300 отделениях. Таким образом, с 1 июля все жители края, даже проживающие в отдаленных территориях, получат возможность быстрого получения необходимых документов из Фонда капремонта.



Ежемесячно Фонд капремонта принимает от 4 до 6 тысяч заявлений граждан. Предполагается, что с помощью МФЦ по 70 % из них сократится время подготовки ответа до нескольких минут.