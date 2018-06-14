Преобразованные территории Прикамья сохранят объемы финансирования проектов инициативного бюджетирования

16:06 | 15.06.2018

Правительством Пермского края приняты постановления о сохранении количества заявок и объема субсидирования после преобразования территорий в городские округа. Преобразованные территории смогут представлять на конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования и территориального самоуправления (ТОС) то количество заявок и запрашивать тот объем субсидий из краевого бюджета, на которые могли претендовать до преобразования в городские округа.



«Во время публичных слушаний в муниципалитетах жители задавали вопросы о проектах инициативного бюджетирования и ТОС после объединения территорий. Поэтому принято решение внести изменения в существующие порядки. Жители преобразованных территорий будут реализовывать проекты инициативного бюджетирования и ТОС в прежнем объеме», — отметил первый заместитель председателя правительства — министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров.



Правительством Пермского края совместно с органами местного самоуправления проводится совместная работа с населением, оказывается поддержка инициатив в решении локальных задач, например благоустройства. Как отмечал губернатор Прикамья Максим Решетников, многие из них при участии местных жителей получали более быстрое и более качественное решение. При этом глава региона подчеркивал, что результаты реализации проектов должны оценивать сами жители.



По данным министерства территориального развития, в прошлом году было реализовано 207 инициатив граждан по решению локальных вопросов. Из них 77 — в рамках работы ТОСов, 41 — при реализации механизма самообложения, 89 — инициативного бюджета.



В этом году краевыми властями запланирована реализация 246 инициатив граждан, направленных на благоустройство населенных пунктов, обеспечение досуга детей и взрослых, приведение в нормативное состояние тротуаров и пешеходных мостов. С муниципальными образованиями, на территории которых будут реализованы проекты, уже заключены соглашения о предоставлении субсидий на 2018 г.