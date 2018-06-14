Пермяков приглашают провести время в Горьковской библиотеке

15:57 | 15.06.2018

19 июня в 18:30 в библиотеке имени А.М. Горького состоится презентация издания «Книга дочери» и встреча с ее автором Линой Львовной Кертман.



Эта книга — проект филологического факультета Пермского классического университета, посвященный памяти супругов, профессоров Льва Ефимовича Кертмана и Сарры Яковлевны Фрадкиной, приуроченный к их юбилейной дате — 100-летию со дня рождения. Автор книги — их дочь Лина Львовна Кертман, живущая ныне в Израиле, известный российский литературовед. В книгу вошли также воспоминания их сына Григория Львовича Кертмана, историка и политолога, живущего и работающего в Москве.

Вход свободный. 12+

Место проведения: конференц-зал (левое крыло, 3-й этаж).

Тел. для контактов: (342) 236-17-78, отдел краеведения.



20 июня в 18:30 «Горьковка» приглашает на лекцию «История картографирования Урала». Обширная картографическая коллекция, собранная в Пермском крае, пока остается малознакомой для большинства пермяков и гостей нашего края. История открытия наиболее интересных карт и планов, их значение для познания развития Урала раскроется в лекции кандидата исторических наук, заместителя директора Государственного архива Пермского края, автора большого числа публикаций на эту тему Юлии Анатольевны Кашаевой.



Встреча проводится в рамках проекта «Пермь известная и неизвестная» при поддержке министерства культуры Пермского края.

Вход свободный. 12+

Место проведения: малый зал (правое крыло, 3-й этаж).

Тел: (342) 236-20-99, отдел редкой книги.