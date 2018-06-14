Принять участие в благотворительном забеге «На одном дыхании» заявилось более 600 жителей Прикамья

15:51 | 15.06.2018

16 июня в Пермском крае пройдет третий благотворительный забег «На одном дыхании». Организаторами забега являются фонд помощи тяжелобольным детям «Берегиня», благотворительная организация «Солнечный круг» и Ассоциация спорта, красоты и здоровья Пермского края.



По данным на 14 июня, на участие в забеге зарегистрировалось более 600 человек из 14 городов региона (Чусовой, Чайковский, Суксун, Краснокамск и другие).



Местом старта забега «На одном дыхании», как и в прошлом году, станет стадион «Юность». Маршрут проложен по ул. Революции от ул. Сибирской до площади Карла Маркса и обратно. Спортсмены пробегут две дистанции: 2 км (1 круг) и 10 км (4 круга). Профессиональная подготовка не обязательна, уверяют организаторы.



Соревнования состоятся в возрастных категориях: мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки 14–17 лет, мужчины и женщины 18–60 лет и старше. Каждой категории участников присвоен индивидуальный цвет, судьи на финише определят троих победителей.



Приняв участие в забеге «На одном дыхании», жители края помогут детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Часть вырученных средств пойдет на реализацию проекта «Неотложка», который организует фонд «Берегиня». Этот проект оказывает финансовую помощь родителям при оплате необходимых обследований, дорогостоящих препаратов, проезда к месту лечения, реабилитационных процедур. Другая часть собранных денег будет направлена в организацию «Солнечный круг» для поддержки проекта «Служба Айболита», в рамках которого дети получают необходимую заботу и уход в больничных палатах, организаторы помогают им преодолеть страх перед уколами и чувство одиночества, придумывают, как разнообразить досуг ребят.



Узнать более подробную информацию о благотворительном забеге и зарегистрироваться для участия в нем можно на сайте наодномдыхании.рф.