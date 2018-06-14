Пермь: новости дня
15:31 | 15.06.2018
Судьи Пермского края и Нижней Саксонии будут консультироваться через видео-конференц-связь
Открывая встречу, губернатор отметил, что за последние годы судебная система Пермского края действительно сделала большой шаг вперед. «Пермский краевой суд добился высоких результатов в вопросе цифровизации системы правосудия: введена система электронного правосудия. В последние годы произошли качественные изменения, существенные вложения были со стороны государства», — подчеркнул Максим Решетников. При этом он отметил, что Пермский край готов делиться своим опытом.
По словам председательствующего судьи судебной коллегии по гражданским делам Верховного земельного суда Брауншвайг господина Оливера Бранда, наибольшего взаимодействия Пермский край и Земля Нижняя Саксония добились в сферах экономики, цифровизации, здравоохранения, экологии и, конечно, юстиции.
«В Пермском крае сильно развивается административное судопроизводство. Следующее направление — ювенальная юстиция. Именно опыт Нижней Саксонии в этой области был использован в Пермском крае, но важно, что он был адаптирован и переработан, взяты лучшие технологии», — отметил господин Оливер Бранд.
По итогам встречи председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов подчеркнул, что судам Пермского края и Нижней Саксонии предстоит еще много совместной работы. В частности, есть идея проводить сеансы видео-конференц-связи между судами регионов. Предполагается, что судьи смогут решать актуальные вопросы в онлайн-режиме.
Одним из ключевых моментов Владимир Вельянинов назвал развитие медиативных технологий по разрешению конфликтных ситуаций, которые успешно применяются сейчас в крае.
«Самое главное, что мы сейчас не боимся говорить друг другу о существующих вопросах и проблемах, и мы вместе находим им решения», — говорит Владимир Вельянинов.
Министерство юстиции Нижней Саксонии, Пермский краевой суд, Агентство по делам мировых судей Пермского края, судебные округа Перми и города Нижней Саксонии (Брауншвайг, Вольфсбург, Люнебург, Гослар) на протяжении многих лет находят общие темы для взаимодействия в сфере юстиции, в области права и судопроизводства, в вопросах развития медиативных технологий и защиты прав и интересов детей.
Напомним, в начале июня состоялась бизнес-миссия Пермского края в Нижнюю Саксонию. Целью поездки было представить программу экономического, промышленного и инвестиционного потенциала региона, в том числе по направлению «Цифровая экономика». В состав делегации вошли бизнесмены, представители науки и образования.
Одним из итогов проведенных в Нижней Саксонии встреч стала договоренность о проведении для педагогов I Международной образовательной программы по взаимодействию с иностранными студентами.
Отметим, в целях создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, для практического научно-технического, экономического и правового сотрудничества в 1993 году главами земли Нижняя Саксония (Германия) и Пермской области было подписано соглашение «О создании партнерских отношений между Пермской областью и землей Нижняя Саксония».
Первые взаимные визиты делегаций в области юстиции были начаты в 1993 году по линии министерств юстиции Германии и России при активном участии администрации Пермской области.
© «Вечерние Ведомости»
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