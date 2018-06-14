Пермь: новости дня
15:23 | 15.06.2018
Активисты ОНФ в Пермском крае подвели итоги работы за 5 лет
Активисты Народного фронта добились организации доступной среды в пермских школах. В 2015 г. общественники провели мониторинг общеобразовательных учреждений Перми, в ходе которого выявили многочисленные факты несоблюдения требований доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Выводы, сделанные экспертами ОНФ, подтвердила краевая прокуратура.
Общественники настояли на выделении дополнительных средств из городского бюджета специализированной школе № 154. Учебное заведение приобрело пандус, расширило дверные проемы, установило двери согласно ГОСТу, указатели и разноуровневые поручни.
После вмешательства Народного фронта в школе № 114 была обеспечена транспортная доступность для всех категорий учащихся. Общественники добились закупки специального автобуса для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья.
Эксперты Народного фронта помогли преподавателям образовательных учреждений разрешить ситуацию с переходом на так называемые «эффективные контракты». Педагоги, которых принуждали к заключению новых трудовых договоров, обратились в ОНФ за поддержкой. Чиновники не объяснили преподавателям суть нововведений, а за отказ подписать документы грозили увольнением. В ОНФ отметили, что статья 74 Трудового кодекса РФ, на которую ссылался департамент образования Перми, предполагает изменение условий трудового договора в одностороннем порядке по инициативе работодателя только вследствие изменения организационных или технологических условий труда. С позицией экспертов Народного фронта согласились представители прокуратуры. В результате действий общественников начальнику департамента образования было объявлено предупреждение, а формы уведомления и договора изменены — в них исчезли пункты об увольнении в случае отказа от подписания контракта. В Красновишерске уволенные преподаватели решением суда были восстановлены на работе с компенсацией морального вреда
Благодаря помощи ОНФ в Пермском крае были предотвращены выселения граждан из нескольких общежитий. В 2012 г. региональными властями было создано новое юридическое лицо — Управление общежитиями Пермского края. Учреждению на баланс были переданы все общежития, до этого находившиеся в собственности краевых профессиональных учебных заведений. Управление общежитиями обратилось в суды с исками о выселении сотрудников учебных заведений, ссылаясь на то, что они не являются работниками нового учреждения.
К тому моменту, когда ситуацию взяли на контроль эксперты Народного фронта, без жилья осталось 20 семей, проживавших в общежитиях на улице Рабоче-Крестьянской, 21, в Перми и улице Декабристов, 17, в Чайковском. Эксперты ОНФ настояли на том, что решения о выселении были основаны на ошибочном толковании Жилищного кодекса, и в итоге они были отменены Верховным судом. Семьям вернули жилье, а практика выселения была прекращена.
«Без участия Народного фронта многие вопросы застряли бы в коридорах власти. Зачастую долгие согласования затягивают решение проблем. Площадка ОНФ позволяет оперативно решать эти проблемы», — отметила член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Елена Лебедева.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:54 | 15.06.2018
В Екатеринбург на матч между Египтом и Уругваем прилетел президент FIFA
18:06 | 15.06.2018
Мусульман в свердловских колониях накормили лавашом и пловом
17:57 | 15.06.2018
Пермь принимает Кубок России по аджилити
16:46 | 15.06.2018
Впервые открыто авиасообщение между Пермским краем и Грузией
16:21 | 15.06.2018
В Пермском крае построят многофункциональный центр для мигрантов
16:06 | 15.06.2018
Заместитель главы Новой Ляли попал под уголовку
16:06 | 15.06.2018
Преобразованные территории Прикамья сохранят объемы финансирования проектов инициативного бюджетирования
15:57 | 15.06.2018
Пермяков приглашают провести время в Горьковской библиотеке
15:56 | 15.06.2018
В полку почётных граждан Нижнего Тагила ожидается пополнение
15:52 | 15.06.2018
«Водный союз» оштрафован за невосстановленные зимние раскопки
15:51 | 15.06.2018
Принять участие в благотворительном забеге «На одном дыхании» заявилось более 600 жителей Прикамья
15:43 | 15.06.2018
Пермские гимназисты познакомились с азами современной энергетики
15:42 | 15.06.2018
Николай Коляда ищет подвал для своих «детей»
15:39 | 15.06.2018
Генеральная репетиция Бажовского фестиваля прошла в селе Демарино
15:39 | 15.06.2018
Tele2 призывает внуков научить бабушек пользоваться соцсетями
15:31 | 15.06.2018
Судьи Пермского края и Нижней Саксонии будут консультироваться через видео-конференц-связь
15:23 | 15.06.2018
Активисты ОНФ в Пермском крае подвели итоги работы за 5 лет
15:11 | 15.06.2018
В Екатеринбурге построят храм во имя врача Романовых, которого казнили вместе с императорской семьёй
14:52 | 15.06.2018
Завтра Курган простится с поэтессой и бардом Людмилой Тумановой
14:46 | 15.06.2018
Зауральская природоохранная прокуратура поручила отловить бешеных лис в районе КГСХА
14:29 | 15.06.2018
В Екатеринбурге хозяин «резиновой» квартиры получил по восемь дней строгого режима за каждого прописанного мигранта
14:16 | 15.06.2018
В Челябинске прошёл Всемирный день донора
13:51 | 15.06.2018
За прошедший учебный год на Едином портале госуслуг зарегистрировалось 12 тысяч школьников
13:35 | 15.06.2018
В Перми открылся XII Дягилевский фестиваль
13:33 | 15.06.2018
Жители Южноуральска встретились с депутатом Госдумы Анатолием Литовченко
13:18 | 15.06.2018
Президента ФИФА Джанни Инфантино ждут в Екатеринбурге
13:14 | 15.06.2018
В Перми назвали имена лучших врачей Пермского края
13:00 | 15.06.2018
Свердловский Роспотребнадзор за две недели работы летних лагерей выявил 337 нарушений санитарного законодательства
12:44 | 15.06.2018
В I квартале бюджет Курганской области был исполнен с профицитом
12:43 | 15.06.2018
В выходные в Перми начнется потепление
11:21 | 15.06.2018
Пять миллиардов рублей будет выделено на подготовку к новому отопительному сезону на Среднем Урале
11:12 | 15.06.2018
У свердловского предпринимателя изъяли «ювелирки» на 4 миллиона рублей в счет погашения долга
10:59 | 15.06.2018
Под Нижним Тагилом десятки гектаров посевных полей испортили навозом
09:35 | 15.06.2018
В Свердловской области ожидается пополнение на 10 тысяч квартир
09:30 | 15.06.2018
В Екатеринбурге ожидается потепление
09:23 | 15.06.2018
Фан-зона в екатеринбургском ЦПКиО собрала 21 тысячу болельщиков
23:37 | 14.06.2018
На подготовку к ЧМ-2018 Екатеринбург потратил 7,4 миллиарда рублей
22:48 | 14.06.2018
В екатеринбургском фитнес-центре на Ботанике случился пожар
21:54 | 14.06.2018
Земля ЦПКиО может стать собственностью Екатеринбурга
20:32 | 14.06.2018
На ЧМ-2018 в Екатеринбург прибыла сборная Уругвая
20:14 | 14.06.2018
Омбудсмен Москалькова готова поддержать Екатеринбург в борьбе за проведение ЭКСПО-2025
18:27 | 14.06.2018
В Березовском жильцы и мэрия вступили в конфликт из-за клочка земли под автопарковкой
17:58 | 14.06.2018
В Перми начался конкурс граффити
17:53 | 14.06.2018
В пермском аэропорту завершено технологическое обслуживание паркоматов
17:40 | 14.06.2018
В Прикамье начали подготовку к празднованию 30-летия вывода российских войск из Афганистана