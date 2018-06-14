Активисты ОНФ в Пермском крае подвели итоги работы за 5 лет

15:23 | 15.06.2018

Исполнилось пять лет со дня проведения учредительного съезда Общероссийского народного фронта. Тогда делегаты съезда приняли учредительные документы, а лидером движения был избран президент России Владимир Путин. Спустя месяц после этого события Народный фронт начал свою работу в Пермском крае. За это время активисты и эксперты ОНФ сумели решить много важных задач.



Активисты Народного фронта добились организации доступной среды в пермских школах. В 2015 г. общественники провели мониторинг общеобразовательных учреждений Перми, в ходе которого выявили многочисленные факты несоблюдения требований доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Выводы, сделанные экспертами ОНФ, подтвердила краевая прокуратура.



Общественники настояли на выделении дополнительных средств из городского бюджета специализированной школе № 154. Учебное заведение приобрело пандус, расширило дверные проемы, установило двери согласно ГОСТу, указатели и разноуровневые поручни.



После вмешательства Народного фронта в школе № 114 была обеспечена транспортная доступность для всех категорий учащихся. Общественники добились закупки специального автобуса для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья.



Эксперты Народного фронта помогли преподавателям образовательных учреждений разрешить ситуацию с переходом на так называемые «эффективные контракты». Педагоги, которых принуждали к заключению новых трудовых договоров, обратились в ОНФ за поддержкой. Чиновники не объяснили преподавателям суть нововведений, а за отказ подписать документы грозили увольнением. В ОНФ отметили, что статья 74 Трудового кодекса РФ, на которую ссылался департамент образования Перми, предполагает изменение условий трудового договора в одностороннем порядке по инициативе работодателя только вследствие изменения организационных или технологических условий труда. С позицией экспертов Народного фронта согласились представители прокуратуры. В результате действий общественников начальнику департамента образования было объявлено предупреждение, а формы уведомления и договора изменены — в них исчезли пункты об увольнении в случае отказа от подписания контракта. В Красновишерске уволенные преподаватели решением суда были восстановлены на работе с компенсацией морального вреда



Благодаря помощи ОНФ в Пермском крае были предотвращены выселения граждан из нескольких общежитий. В 2012 г. региональными властями было создано новое юридическое лицо — Управление общежитиями Пермского края. Учреждению на баланс были переданы все общежития, до этого находившиеся в собственности краевых профессиональных учебных заведений. Управление общежитиями обратилось в суды с исками о выселении сотрудников учебных заведений, ссылаясь на то, что они не являются работниками нового учреждения.



К тому моменту, когда ситуацию взяли на контроль эксперты Народного фронта, без жилья осталось 20 семей, проживавших в общежитиях на улице Рабоче-Крестьянской, 21, в Перми и улице Декабристов, 17, в Чайковском. Эксперты ОНФ настояли на том, что решения о выселении были основаны на ошибочном толковании Жилищного кодекса, и в итоге они были отменены Верховным судом. Семьям вернули жилье, а практика выселения была прекращена.



«Без участия Народного фронта многие вопросы застряли бы в коридорах власти. Зачастую долгие согласования затягивают решение проблем. Площадка ОНФ позволяет оперативно решать эти проблемы», — отметила член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Елена Лебедева.