В Перми открылся XII Дягилевский фестиваль

13:35 | 15.06.2018

Дягилевский фестиваль — 2018 открылся премьерой драматической оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре» в постановке одного из самых востребованных и обсуждаемых в мире режиссеров Ромео Кастеллуччи.



Впереди около 30 событий основной программы и более 100 мероприятий Фестивального клуба. Гостей ждут разные направления, жанры, стили и форматы. Будет звучать старинная музыка, продолжатся исследования актуальных музыкальных тенденций. Фестиваль продлится 11 дней, будет задействовано около десяти городских площадок.



«Дягилевский фестиваль — важнейшее событие в сфере культуры Пермского края. Кажется, что уже невозможно наращивать объемы и масштабы фестиваля, повышать его значимость, — однако его художественный руководитель Теодор Курентзис каждый год берет новые вершины. Уверен, то, что будет происходить в Перми в ближайшие дни, оставит неизгладимое впечатление у зрителей», — отметил на пресс-конференции министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.



По значимости и степени новизны оперной постановке не уступает хореографический проект, который будет показан в разгар фестиваля — авангардный балет nicht sсhlafen («не спать») знаменитого бельгийского хореографа Алена Плателя, исполненный артистами его танцевальной компании les ballets C de la B.



Одно из самых ожидаемых событий фестиваля — исполнение симфонии Густава Малера Фестивальным оркестром под управлением Теодора Курентзиса — традиционно закрывает программу. На этот раз прозвучит Четвертая симфония и связанные с ней сочинения из вокального цикла «Волшебный рог мальчика». Впервые за последние годы на Дягилевском фестивале прозвучит джазовая музыка в исполнении признанного мастера импровизации — лондонского музыканта российского происхождения Евгения Стригалева.



«Дягилевский фестиваль совершенствуется из года в год и представляет все новые явления и методы современного театра, одновременно сохраняя и исследуя то, что было создано задолго до нас. Мы хотим, чтобы люди немного отвлеклись от шоу, которое предлагает массовая культура. Мы хотим показать, как создается и существует прекрасное в искусстве. Но фестиваль — это не только спектакли и концерты. Главное то, что происходит до и после, — прокомментировал события Дягилевского фестиваля его художественный руководитель Теодор Курентзис. — Мы создаем пространство, в котором люди могут обнаружить другие возможности существования, попытаться осознать, кто мы такие. Образовательные проекты, воркшопы и творческие встречи, сопровождающие главные события фестиваля, создают эту особенную атмосферу, творческую среду, в которой рождаются новые замыслы, создаются новые смыслы, происходит эволюция жизни и искусства. Дягилевский фестиваль — это один большой спектакль, в котором участники — зрители, а режиссеры и артисты — исполнители».



Дягилевский фестиваль продолжает экспериментировать с форматами. Любителей темноты и таинственности ждет очередной piano-gala. На этот раз в ночном концерте примут участие четыре знаменитых пианиста: Алексей Любимов, Александр Мельников, Алексей Зуев и Вячеслав Попругин. Вновь фестиваль предлагает встречать рассвет на берегу Камы после изысканных и утонченных утренних концертов в Пермской художественной галерее. Тех же, кто мечтает выспаться, заинтересует новый формат — sleep concert. Впервые опробованный еще в 1980-е, он до сих пор воспринимается как нечто странное и не очень понятное, но пользуется большой популярностью у любителей свежих впечатлений. В соответствии с концепцией «концертов для сна», каждый зритель займет не кресло, а кровать, получит подушку и одеяло.



Фестиваль осваивает новые площадки. События фестиваля пройдут в пространствах ДК Солдатова, ТЮЗа и гостиницы «Урал». В числе новых площадок — цех номер 5 завода им. Шпагина. 23 июня Фестивальный оркестр исполнит в заводских стенах Четвертую симфонию Густава Малера, которой на следующий день закроется фестиваль. После официального закрытия фестиваля его гостей вновь ждут на заводе — на Diaghilev Festival Party. Сцену разделят три очень непохожие друг на друга команды, выбранные маэстро Теодором Курентзисом: Sal Solaris (Москва), Shortparis (Санкт-Петербург), Gnoomes (Пермь).



Напомним, в сквере возле театра традиционно будет работать Фестивальный клуб — место встреч, обсуждения событий, рождения новых идей. За 154 часа работы в уютном павильоне с верандой и кофейней пройдет более 80 мероприятий. Актуальные методы театра, новые техники, язык и возможности интерпретации можно будет обсудить на лекциях и мастер-классах Образовательной программы.