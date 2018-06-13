Пермь: новости дня
13:14 | 15.06.2018
В Перми назвали имена лучших врачей Пермского края
Всего в Прикамье выбрано 34 лучших врача по отдельным направлениям, таким, как стоматология, кардиология, педиатрия, хирургия, неонатология и другие, а также награды вручены за особые достижения в профессиональной отрасли. 28 врачей прошли на федеральный уровень конкурса. Финал федерального конкурса состоится сегодня, 15 июня.
В поздравительной речи Максим Решетников обратил особое внимание на то, что именно награждаемые сегодня специалисты напрямую влияют на позитивные изменения, происходящие в Прикамье, на изменения в системе здравоохранения. Именно благодаря им в регионе растет удовлетворенность качеством оказываемых медуслуг и вместе с этим доверие жителей к отрасли.
«Президентом поставлена задача повысить качество жизни россиян. А здоровье – это главный показатель благополучия. И за последние два года мы активно с вами работали в этом направлении. Мы сдвинули ситуацию в поликлиническом звене, произошли изменения по строительству ФАПов, распространению цифровизации, — отметил губернатор. — И наша работа получает самые высокие оценки. Я встречался с министром здравоохранения РФ Вероникой Игоревной Скворцовой и рассказывал о наших достижениях. Мы получили очень высокую оценку. Спасибо вам большое, и прошу вас не терять темпы движения – у нас впереди много работы».
Глава Пермского края вручил награды победителям краевого конкурса в номинации «За верность профессии». Ими стали врач – травматолог-ортопед «Городской клинической поликлиники № 5» Алевтина Плотникова, которая работает в системе здравоохранения уже 55 лет, и врач-невролог нейрохирургического отделения стационара «Пермской краевой клинической больницы» Лидия Попова, которая имеет непрерывный стаж работы уже 49 лет.
Лучших специалистов на региональном этапе конкурса «Врач года» выбирал коллектив Пермской краевой больницы. К будущим призерам предъявлялось несколько требований: стаж работы по специальности не менее 10 лет и работы в данном медицинском учреждении не менее 5 лет. Важным критерием были достижения врача за прошедший год. Среди 1800 сотрудников учреждения Общественный совет представил к награде десять врачей в различных номинациях. Так, лучшим хирургом стала врач-хирург высшей категории, профессор Людмила Котельникова, лучшим эндокринологом — руководитель диабетологического центра Наталья Аникина, лучшим реаниматологом-анестезиологом — заведующий отделением анестезиологи и реанимации Роман Курносов, лучшим офтальмологом — Татьяна Кузминская.
© «Вечерние Ведомости»
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