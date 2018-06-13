В Перми начался конкурс граффити

17:58 | 14.06.2018

Администрация Ленинского района Перми начинает сбор заявок на участие в конкурсе уличных граффитистов «Центр притяжения». Он посвящен Дню молодежи.



Конкурс проводится для привлечения внимания пермской общественности к культуре граффити. В нем могут принять участие жители Перми разного возраста и уровня профессионализма — от любителей до профессионалов, как индивидуально, так и командой. Все материалы, необходимые для создания граффити, будут предоставлены организаторами.



Конкурс проводится по номинациям «Город в красках», «Город будущего» и «Город искусства». Соревнование пройдет в два этапа: с 13 по 27 июня — прием скетчей (зарисовок), примеров работ на свободную тему и 30 июня — очный этап на территории Центрального рынка.



Победители конкурса получат возможность нарисовать свое граффити на фасаде одного из зданий на «пермском Арбате» — пешеходной улице Пермской.



За дополнительной информацией можно обратиться в администрацию Ленинского района по телефону 212-07-92, улица Пермская, 57.