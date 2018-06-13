В пермском аэропорту завершено технологическое обслуживание паркоматов

17:53 | 14.06.2018

Все выезды и въезды в Большое Савино работают в штатном режиме.



Как сообщил технический директор АО «Международный аэропорт Пермь» Дмитрий Будрин, технологическое обслуживание паркоматов закончено, все выезды и въезды работают в штатном режиме.



Напомним, продолжительность бесплатного периода краткосрочной парковки непосредственно у входа в терминал для высадки и посадки пассажиров составляет 15 минут. На долгосрочной парковке водителю предоставляется 10 бесплатных минут, чтобы принять решение о пользовании услугой. Оплатить услуги парковочного комплекса нужно по истечении бесплатного периода пребывания на парковке.