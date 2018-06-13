В Прикамье начали подготовку к празднованию 30-летия вывода российских войск из Афганистана

17:40 | 14.06.2018

Сегодня, 14 июня, состоялась встреча главы Прикамья Максима Решетникова с активом ветеранов войны в Афганистане. Стороны обсудили подготовку к 30-летию вывода войск из Афганистана, событию, которое вся страна отпразднует в следующем году. Оргкомитет возглавит и. о. руководителя администрации губернатора Пермского края Яна Дорофеева.



Важность предстоящего мероприятия для патриотического воспитания подрастающего поколения отметил губернатор Прикамья Максим Решетников: «Через Афганскую войну прошли более 6,5 тысячи жителей Пермского края. Погибло 140 наших земляков. Через тяжелые испытания довелось пройти в том числе и женщинам. Давайте обсудим, как дополнительно использовать предстоящее событие в целях патриотического воспитания молодежи. Предлагаю в режиме живого диалога поработать этот вопрос».



Первый заместитель председателя правления Российского союза ветеранов Афганистана в Пермском крае Ирик Шигабутдинов рассказал собравшимся о деятельности ветеранских организаций, в частности о том, какие мероприятия проводятся по направлению патриотического воспитания.



Также в рамках встречи Игорь Кульпин, председатель правления Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», рассказал о проекте по бесплатному оказанию юридической помощи ветеранам войн и боевых действий и членам их семей. Услуга оказывается в рамках проекта «Точка опоры», который в прошлом году получил президентский грант.



В ходе встречи представители ветеранских организации задали губернатору интересующие их вопросы. Они касались системы здравоохранения, социальной поддержки ветеранов войны в Афганистане, системы патриотического воспитания молодежи. Также представители ветеранских организаций попросили о помощи в проведении реставрационных работ в памятных местах, посвященных подвигам воинов.



По результатам встречи губернатор дал поручения департаменту общественных проектов администрации губернатора Пермского края провести мониторинг состояния памятных мест (памятники, памятные доски), посвященных подвигу воинов-интернационалистов, разработать план юбилейных мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана, включая краевое торжественное мероприятие 15 февраля 2019 г., а также ежегодно организовывать торжественные мероприятия ко Дню героев Отечества.



Отметим, по состоянию на 1 мая в Пермском крае проживают 22 466 граждан, относящихся к категории «ветеран боевых действий».