В Перми директор УК «Загарье» дисквалифицирована за неправомерное выставление счетов за капремонт

17:25 | 14.06.2018

В Перми мировой суд Свердловского района дисквалифицировал на год директора УК «Загарье» Наталью Крючкову.



Она признана виновной в совершении административного правонарушения «Невыполнение или ненадлежащее выполнение предписания органа, осуществляющего государственный жилищный надзор». Основанием для дисквалификации стало повторное привлечение за одинаковые правонарушения. Ранее Крючкова уже привлекалась к ответственности за неисполнение предписания инспекции жилищного надзора.



В этот раз причиной для привлечения стало неправомерное выставление квитанций для оплаты капитального ремонта собственникам помещений в доме № 34 на улице Коломенской в Перми.



ООО «УК «Загарье» (ИНН 5904327464) образовано в 2015 году, Наталья Крючкова является директором с 2017 года.



Решение суда в законную силу не вступило. Крючкова имеет право на обжалование.



В Перми это уже четвертый случай дисквалификации руководителя управляющей компании. Ранее суд принял аналогичное решение в отношении бывшего директора УК «СТОРМ», директора УК «Моторостроитель» и «Гарант».