В 2019 году в Прикамье обследуют все дома, входящие в программу капремонта

17:18 | 14.06.2018

Фонд капитального ремонта объявил 12 аукционов на проведение комплексного обследования 2178 домов в регионе. Общая стоимость работ по 12 лотам составляет 88,4 млн рублей. Подача заявок на торги продлится до 26 июня. Сами аукционы состоятся с 2 по 9 июля.



По условиям договора подрядчикам будет необходимо провести обследование основных элементов конструкции и всех инженерных систем, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов. Подрядным организациям предстоит оценить состояние домов, выявить дефекты и повреждения, проанализировать причины их возникновения, а также составить рекомендации по восстановлению элементов конструкций.



«Данные, полученные в рамках комплексного обследования, будут учитываться при актуализации программы проведения капремонта. Обследование поможет понять, какой ремонт требуется в первую очередь тем или иным домам. Также обследование позволит выявить дома, ремонт которых нецелесообразен, — пояснил заместитель председателя правительства — руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края Антон Удальев. — Срок выполнения работ будет варьироваться от 150 до 210 календарных дней, в зависимости от количества домов в лоте. Лоты сформированы по территориальному принципу».



До конца 2018 года будут объявлены аукционы на комплексное обследование еще 6 тыс. домов. Эти работы планируется завершить в первом полугодии 2019 года. Таким образом, в 2019 году фонд проведет обследование всех 9 тыс. домов, которые находятся в программе капремонта и формируют фонд на общем «котловом» счете. Напомним, накануне состоялось межведомственное совещание о практике исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В рамках мероприятия губернатор Прикамья Максим Решетников дал поручение РСТ усилить работу Фонда капремонта, а также главам территорий края — по возможности создать муниципальные службы техзаказа и усилить работу управлений капитального строительства. Конечная цель этих мероприятий — повышение безопасности и качества жизни прикамцев.