Завтра в Перми начнется ремонт второго участка Коммунального моста

16:53 | 14.06.2018

Подрядчик приступает к ремонтным работам на втором участке. Движение на двух полосах от середины до конца моста в направлении правого берега будет ограничено завтра, 15 июня, после 22.00.



Подрядчик приступит к ремонту на объекте, когда спадет основной транспортный поток. Планируется отфрезеровать асфальт, который начал разрушаться, дойти до защитного слоя, заменить гидроизоляцию и уложить новое асфальтобетонное покрытие.



Напомним, полностью завершатся работы на Коммунальном мосту 1 сентября.