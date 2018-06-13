Пляжи Прикамья откроются 15 июня

15:41 | 14.06.2018

Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, независимо от погодных условий, с 15 июня в регионе планируется открыть 18 организованных пляжей и 23 временных спасательных поста. Организовано оборудование мест для купания и дежурство спасателей.



Пляжи в Перми проверяли замначальника отдела безопасности людей на водных объектах Юрий Губин, старший государственный инспектор группы технического надзора ФКУ «Центр ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю» Александр Васильев, представители администрации Перми и районов, сотрудники Роспотребнадзора.



Вчера, 13 июня, проверено оборудование пляжей в Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми. Сегодня проходит приемка пляжа в Новых Лядах.