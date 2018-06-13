В Перми наградили лучших врачей краевой больницы

15:04 | 14.06.2018

13 июня в Пермской краевой клинической больнице состоялось награждение победителей I этапа конкурса «Врач года». Десять лучших врачей учреждения были отмечены памятными знаками и грамотами за профессиональные достижения.



«В этот раз мы решили не просто поздравить коллег с профессиональным праздником, а особенно отметить их заслуги, — рассказывает главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов. — Лечить людей, спасать жизни — тяжелый труд, который не всегда оценен по достоинству и признан. Поэтому вместе с Общественным советом больницы мы решили поблагодарить врачей, сказать спасибо за каждодневную работу, за терпение и преданность и подвести итоги внутрибольничного этапа конкурса «Врач года».



Лучших специалистов на этом этапе выбирал коллектив Пермской краевой больницы. К будущим призерам предъявлялось несколько требований: стаж работы по специальности не менее 10 лет и работы в данном медицинском учреждении не менее 5 лет. Важным критерием были достижения врача за прошедший год.



Среди 1800 сотрудников учреждения Общественный совет представил к награде десять врачей в различных номинациях. Лучшим хирургом стала врач-хирург высшей категории профессор Людмила Котельникова, лучшим эндокринологом — руководитель диабетологического центра Наталья Аникина, лучшим реаниматологом-анестезиологом — заведующий отделением анестезиологи и реанимации Роман Курносов, лучшим офтальмологом — Татьяна Кузминская.



Терапевтом года признана Татьяна Киврина, которая стала одним из первых врачей нефрологического центра, открытого 2 года назад на базе ПККБ, и одним из незаменимых специалистов при подготовке доноров и реципиентов к операции по трансплантации почки.



Лучшим неонатологом названа заведующая отделением новорожденных и недоношенных детей Екатерина Лаптева, лучшим акушером-гинекологом — заведующая гинекологическим отделением Марина Жужгова, лучшим травматологом-ортопедом — заведующий травматологическим отделением стационара Станислав Литвиненко, лучшим неврологом — Любовь Брежнева.



Победителем в особой номинации «За верность профессии» стала врач-невролог Лидия Попова, которой в нынешнем году исполнится 85 лет. Именно она стояла у истоков нейрохирургии в Пермском крае и до сих пор остается верна врачебной деятельности.



Почетными грамотами больницы были отмечены и другие специалисты: врач-рентгенолог Елена Трухачева — за внедрение современных диагностических методик и формирование коллектива для кабинета компьютерной томографии, врач-эндоскопист Дмитрий Трушников — за развитие эндоскопической службы больницы, врач-нейрохирург Александр Лавренин — за развитие новых методов нейрохирургии в больнице, терапевт хирургического отделения Вячеслав Проскуряков — за самоотверженную помощь и готовность прийти на помощь в любое время.



Благодарственным письмом от имени губернатора Пермского края была награждена заведующая офтальмологическим отделением и руководитель офтальмологического центра ПККБ Вероника Бусырева. Почетную грамоту министерства здравоохранения Пермского края вручили врачу-рентгенологу Наталье Беловой.



«Пермская краевая клиническая больница уже давно перешагнула уровень обычной краевой больницы. Здесь работают настоящие профессионалы своего дела. Это подтверждает то, что с 2014 года 40 врачей учреждения стали победителями краевого этапа конкурса «Врач года», 5 — призерами российского этапа, — делится Армен Гарслян, председатель Общественного совета Пермской краевой клинической больницы. — Сегодня ПККБ — это многофункциональное медицинское учреждение, которое позволяет жителям всего Пермского края своевременно получать помощь. Здесь проводятся операции на высочайшем уровне. К примеру, недавно была сделана девятая операция по трансплантации почки. Радостно, что даже такие сложные процедуры теперь можно совершить в пределах Пермского края, и сердцем медицины является краевая больница».



Мероприятие состоялось в преддверии Дня медицинского работника, поэтому со сцены звучали поздравления с праздником.



Татьяна Абдуллина, заместитель председателя правительства Пермского края: «Я рада присутствовать здесь и от имени правительства Пермского края передать слова благодарности за непростой труд. Краевая больница ежегодно показывает замечательные результаты, высочайший профессионализм на краевом и российском уровне. То, сколько врачей ежегодно получают признание в конкурсе «Врач года», — своеобразный знак качества лечебного учреждения, и этим можно только гордиться. От всей души хочу поздравить всех специалистов с праздником и пожелать, чтобы всегда был успех в профессии, признание, перспективы и движение вперед».