Проект «Флаэртиана-Форум 2018» получил президентский грант

14:07 | 14.06.2018

В этом году проект «Флаэртиана-Форум 2018», включающий питчинг кинопроектов и тренинг начинающих кинематографистов, получил президентский грант.



Фонд президентских грантов поддерживает социально значимые проекты некоммерческих организаций. Средства направят на организацию события, а также на оплату проезда и проживания экспертов и российских участников питчинга, которые пройдут предварительный отбор. Кроме них, 12 участников приедут на «Флаэртиана-Форум» из стран Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина).



Сейчас на форум еще можно подать заявку, анкеты принимают до 15 июля. Положение о Международном тренинге и питчинге доступно на сайте www.flahertiana.ru/about/projects.htm?id=392.



«Такой формат докинкубатора, когда режиссеры дорабатывают идеи, фильмы во время питчинга, полезен. Это важный процесс самоопределения», — говорит президент фестиваля Павел Печёнкин. Основатель «Флаэртианы» уже отобрал на нескольких фестивалях проекты, чьи авторы получат приглашение в Пермь. По его словам, если в прошлом году питчинг был во многом тренировкой для организаторов и участников, то теперь он должен пройти на более высоком качественном уровне.



Напомним, Международный тренинг и питчинг пройдет во время «Флаэртианы» с 15 по 20 сентября. Главная задача проекта «Флаэртиана-Форум 2018» – презентация фильмов в начальной стадии производства. С 15 по 17 сентября пройдет тренинг для начинающих режиссеров и продюсеров, где их научат представлять проекты фильмов потенциальным продюсерам. Затем с 18 по 20 сентября состоится сам питчинг, на котором презентуют проекты и опытные документалисты, и участники тренинга с наиболее интересными идеями. Выступления оценят эксперты (продюсеры, выпускающие редакторы телеканалов) из России и Западной Европы.



«Флаэртиана-Форум 2018» проводится по инициативе Пермского отделения Союза кинематографистов России, Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», немецкой ассоциации неигрового кино AG Dokumentarfilm и при поддержке Фонда президентских грантов.



Координатор «Флаэртиана-Форум 2018» – Клавдия Чупина (flahertiana.forum@gmail.com, +79058625200).



Справка: питчинг – публичная презентация кинопроекта перед потенциальными продюсерами, заинтересованными в сотрудничестве.