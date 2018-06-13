В Перми пройдет Летний фестиваль ГТО

13:52 | 14.06.2018

15–16 июня в Перми пройдет региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, ДЮЦ, ДЮСШОР, СШОР).



Уже четвертый год в муниципальных образованиях Пермского края проводятся отборочные этапы Летнего фестиваля. Каждый год более 2000 школьников борются за право представлять свой муниципалитет на краевом уровне.



В этом году муниципальные образования направят команды, в составе которых будут школьники и обучающиеся спортивных организаций III–IV возрастных ступеней (11–15 лет).



Победители соревнований будут представлять Пермский край на всероссийском финале фестиваля, ежегодно проходящем в международном детском центре «Артек», с 17 октября по 7 ноября 2018 года.



Открытие фестиваля состоится 15 июня в 12:30 по адресу: Краснова, 1, стадион «Динамо».