В Перми построят два новых стационара на 800 койко-мест

13:28 | 14.06.2018

Сегодня, 14 июня, в рамках рабочей поездки в медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье губернатор Пермского края Максим Решетников провел совещание по вопросам развития здравоохранения в регионе.



Открывая совещание, губернатор обозначил необходимость продолжения развития инфраструктуры системы здравоохранения в регионе. Так, по словам Максима Решетникова, в первую очередь это касается материально-технической базы. «Мы рассматриваем развитие системы здравоохранения, но не в рамках отдельных учреждений, а с точки зрения оказания комплексной помощи населению. Встает вопрос об укрупнении медучреждений, потому что не может каждая районная поликлиника оказывать весь спектр услуг в полном объеме, — пояснил губернатор. — Сегодня коллеги представили схему развития. Ее реализацию предстоит еще обсудить с главными врачами края, с экспертами отрасли. Может быть, какие-то детали еще поменяются, но медсанчасть № 9 в этом плане является одной из отправных точек».



Глава региона пояснил, что в Перми будет построено два новых крупных стационара по 400 койко-мест каждый. Один из них будет возведен на базе МСЧ № 9. Предполагается, что в него «переедет» отделение хирургии, а освободившиеся площади будут переоборудованы для отделения терапии. Второй корпус стационара будет построен в Орджоникидзевском районе. Он будет рассчитан на пациентов этого района, а также из Полазны и Добрянки.



По итогам осмотра медсанчасти № 9 губернатор дал поручения региональному министерству здравоохранения подготовить более подробный план преобразования медучреждения и привести всю территорию МСЧ в порядок.



На 2019 год региональный бюджет предусматривает направление 18,3 млн рублей для проведения капитального ремонта в МСЧ № 9.



Участие в мероприятии приняли представители краевых властей, а также директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края Татьяна Мельникова и главный врач ГБУЗ ПК «Медико-санитарная часть № 9 им. М.А. Тверье» Елена Утемова.



Ежегодно медицинскую помощь в медсанчасти № 9 в условиях круглосуточного и дневного стационара получают 28 000 пациентов, еще 25 000 — амбулаторно-поликлиническую помощь. Объем высокотехнологичной медицинской помощи составил в 2016 году 434 случая, в 2017 году — 545 случаев. В 2018 году планируется сохранить объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Объем финансирования Фонда обязательного медицинского страхования ежегодно увеличивается на 11 %.