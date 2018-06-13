Сергей Половников наградил десятиклассника из Чусового, спасшего тонущего в реке ребенка

13:16 | 14.06.2018

13 июня в приемной президента Российской Федерации в Пермском крае состоялось торжественное награждение лауреата Российской государственно-общественной инициативы «Горячее сердце» десятиклассника из Чусового Даниила Женина и участников всероссийского конкурса «Я — гражданин России». Награды и благодарственные письма прикамским школьникам вручил главный федеральный инспектор Сергей Половников. В мероприятии приняла участие министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.



Всероссийскую акцию «Мы — граждане России!» организовали Российское движение школьников (РДШ) и Российский союз молодежи. 14-летние подростки со всей страны отправляли на сайт рдш.рф рассказы о себе и своих достижениях в учебе, спорте, искусстве и науке. Также ребята снимали видеообращения на тему «Что значит быть гражданином России». Победители акции были приглашены на торжественную церемонию вручения паспортов в рамках акции «Мы — граждане России!», которая состоялась в Москве.



Участникам конкурса от Пермского края, школьникам из Перми, Березников, Бардымского и Карагайского районов главный документ гражданина России и брошюру Конституции РФ вручил главный федеральный инспектор Сергей Половников. С получением паспорта в региональной приемной президента РФ ребят поздравила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.



Торжественным моментом встречи стало награждение 17-летнего героя из Чусового Даниила Женина нагрудным знаком и символом «Горячее сердце». Даниил стал лауреатом 2018 года Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» за спасение тонущего в реке ребенка.



Геройский поступок Даниил Женин совершил вместе с другом 26 августа 2016 года (http://cordis.fondsci.ru/stories/2018/gordost-permskogo-kraya.html).



Завершая торжественное мероприятие, Сергей Половников выразил особые слова благодарности родителям за воспитание достойных граждан России и пожелал приглашенным в приемную президента школьникам новых достижений и побед.



— Я рад, что в Пермском крае есть активные и инициативные ребята, уже сейчас, в таком юном возрасте, готовые добросовестно трудиться на благо общества и государства, гордо и открыто говорить о своей верности Отечеству и его ценностям, пропагандировать свое взрослое и правильное отношение к государственности. Уверен, что в каждом из вас скрыт большой потенциал для изменения нашего региона к лучшему и мы встретимся еще не один раз для награждения вас в связи с вашими новыми победами, — напутствовал ребят Сергей Половников.