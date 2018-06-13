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12:38 | 14.06.2018
Губернатор Максим Решетников поручил усилить Фонд капремонта Прикамья
С докладом выступил первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин — на тему «Расселение аварийного и ветхого жилья на территории Пермского края. Участие муниципальных образований в региональной адресной программе в 2018–2020 гг.».
«Согласно информации, представленной органами местного самоуправления, по состоянию на 1 мая 2018 г. в рамках программы по ликвидации аварийного жилья снесено 627 домов общей площадью 200,4 тыс. кв. м. Снос оставшихся 95 домов (площадь 25,7 тыс. кв. м) запланирован на 2018 год (77 домов) и на 2019-й (18 домов), — привел данные Михаил Сюткин. — Сегодня на контроле минстроя Пермского края находятся 5 многоквартирных домов, возведенных в рамках реализации программы, имеющие серьезные отклонения по качеству. Город Добрянка — 2 многоквартирных дома, город Лысьва — 3 многоквартирных дома».
По словам зампреда, в 2017 году администрации города Добрянки был представлен бюджетный кредит для решения вопроса о приведении многоквартирных домов в нормативное состояние. Однако до сих пор с контроля снят только один дом (ул. Коммунистическая, 27), по оставшимся двум домам (ул. Маяковского, 3, и ул. Трудовая, 40) вопрос до настоящего времени не решен. Администрация муниципалитета дважды была оштрафована Фондом содействия реформированию ЖКХ за срыв сроков проведения ремонтных работ на объектах. Состояние домов ухудшается. Все это свидетельствует о бездействии администрации города и района.
Администрацией города Лысьвы в отношении проблемных объектов представлены дорожные карты, работы осуществляются в сроки. До конца 2018 года планируется снять с контроля объекты.
Также Михаил Сюткин напомнил, что, несмотря на значительные темпы ликвидации аварийного жилищного фонда, объем аварийного жилья не только не уменьшился, но и значительно прирос. По состоянию на 1 февраля 2018 года на территории Пермского края к аварийному жилью отнесено 1834 многоквартирных дома общей площадью 703 тыс. кв. м.
Напомним, до 1 июля текущего года муниципалитеты формируют и направляют заявки на 2019–2020 годы по ликвидации аварийного жилья. До 30 июля программа на 2018–2020 годы будет утверждена в полном объеме. В рамках программы с учетом средств, вырученных от реализации земельных участков, планируется ликвидировать 82,5 тыс. кв. м аварийного жилья.
Как отметил в своем докладе главный прокурор Пермского края Вадим Антипов, по работе муниципальных властей по реализации плана капремонта также имеются замечания. По его словам, возможность работы органов местного самоуправления в качестве технических заказчиков предусмотрена региональным законом, однако муниципалитеты, не желая брать на себя ответственность, ею не пользуются. «На 2018 год функции технического заказчика добровольно принял на себя только Соликамск. Между тем напоминаю всем присутствующим в зале представителям органов местного самоуправления: обеспечение надлежащего состояния жилого фонда — ваша прямая обязанность. Вы находитесь на местах и имеете возможность оперативно контролировать качество работ не только по факту их выполнения, но и непосредственно в процессе. В этой связи я настоятельно рекомендовал бы всем муниципалитетам, имеющим в штате необходимых специалистов, пересмотреть свои подходы к участию в реализации этой программы совместно с Фондом капитального ремонта», — подчеркнул прокурор края.
Глава региона Максим Решетников поручил зампреду правительства — руководителю Региональной службы по тарифам Антону Удальеву в ближайшее время подготовить предложения по усилению Фонда капремонта и добавил, что главы крупных городов при наличии возможности и заинтересованности должны создать службы техзаказа и усилить работу своих управлений капительного строительства.
Кроме того, губернатор напомнил, что сразу у нескольких территорий Прикамья после объединений запланирована экономия средств в связи с сокращением затрат на административную работу. Эти средства, по словам Максима Решетников, должны идти в первую очередь на модернизацию коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья.
© «Вечерние Ведомости»
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