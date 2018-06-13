Задолженность за тепловую энергию в Пермском крае сократилась на 21 %

12:02 | 14.06.2018

Вчера, 13 июня, состоялось межведомственное совещание о практике исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В обсуждении вопросов сферы ЖКХ приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, прокурор Пермского края Вадим Антипов, представители краевых властей, главы муниципальных образований Прикамья, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, представители муниципальных отделений прокуратуры, представители судебной системы края.



В начале совещания глава Пермского края отметил, что за последний год в регионе проведена большая работа по наведению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве. «На сегодня все муниципалитеты в крае, порядка 86 тысяч собственников, перешли на прямые платежи с поставщиками воды и тепла — повысилась платежная дисциплина. Хочу поблагодарить коллег из прокуратуры за то, что поддержали нас в этом процессе. Ожидаем, что это приведет к росту вложений в модернизацию коммунальных сетей, а значит, и бесперебойной поставке ресурсов и снижению аварийности в домах пермяков», — обозначил губернатор.



Деньги перестали попадать в руки недобросовестных управляющих компаний. Вследствие этого на 16 % увеличилась собираемость платежей за коммунальные услуги. На начало этого года задолженность за тепловую энергию составила 8,6 млрд рублей — это на 21 % меньше аналогичного периода в прошлом году.



Кроме того, совместная работа региональных властей и прокуратуры края позволила в 25 раз сократить число домов, где действует практика двойных квитанций. По информации инспекции государственного жилищного надзора, количество таких случаев снизилось с 50 до 2. По ним инспекцией инициированы судебные разбирательства.



В своем докладе и. о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» Дмитрий Баранов отметил, что к декабрю 2018 года планируется довести исполнение краткосрочного плана капитального ремонта 2015–2017 гг. до 90 %. В январе программа была исполнена на 39 % (принято 467 многоквартирных домов), в июне 2018 года исполнение программы составляет 54 % (принято 669 многоквартирных домов).



По словам прокурора Пермского края Вадима Антипова, сфера жилищно-коммунальных услуг всегда привлекает повышенный интерес контрольно-надзорных органов. Только по итогам работы за первые четыре месяца 2018 года прокуратурой была выявлена почти тысяча нарушений. Внесено свыше 400 представлений, по инициативе прокуроров 13 лиц привлечены к административной ответственности, в суды направлено более 40 заявлений. По материалам прокуроров возбуждено 16 уголовных дел.



«В последнее время отмечается снижение количества выявляемых криминальных схем вывода финансовых средств из отрасли ЖКХ. Вместе с тем после короткой стабилизации задолженность за коммунальные ресурсы, прежде всего за газ, снова начала расти, что требует дополнительного анализа и осмысления ситуации со стороны как уполномоченных региональных органов власти, правоохранительных органов, так и прокурорского корпуса. Примечательно, что среди злостных неплательщиков значатся муниципальные предприятия в сфере ЖКХ. В этой связи требую от присутствующих здесь глав муниципальных образований проанализировать финансовую дисциплину созданных вами или вашими коллегами из поселений МУПов и принять меры к ее усилению», — подчеркнул Вадим Антипов. Также прокурор Пермского края призвал своих коллег из муниципальных отделений принимать активное участие в работе на межведомственных совещаниях в территориях, использовать все полномочия, положенные прокуратуре законом. «Порядок в этой отрасли можно и нужно навести общими усилиями», — добавил прокурор.



Также на совещании с докладами выступили первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин — на тему «Расселение аварийного и ветхого жилья на территории Пермского края. Участие муниципальных образований в региональной адресной программе в 2018–2020 гг.», а также главы муниципальных образований и руководители сетевых компаний.