Известный путешественник из Польши заехал в Пермь на подзарядку

19:18 | 13.06.2018

Сегодня, 13 июня, путешественник Марек Каминский прибыл в столицу Прикамья в рамках автопробега NoTraceExpedition («Без следа»). Здесь он зарядил свой автомобиль на электрозарядной станции, установленной «Пермэнерго».



На всем пути по территории России ПАО «Россети» и его дочерние компании обеспечивают путешественнику доступ к зарядным станциям. Марек Каминский собирается за два месяца добраться из Польши в Японию на электрокаре Nissan Leaf. Специалисты «МРСК Урала» предусмотрели для Марека Каминского не только обеспечение энергией, но и культурную программу, которая познакомит путешественника с историей и архитектурой уральских городов. Цель экспедиции — популяризация электричества как экологического вида топлива.



Экспедиция Марека Каминского «Без следа» началась в конце мая. Маршрут путешественника проходит через Калининград, Санкт-Петербург, Москву, Красноярск, Иркутск, через Монголию и Китай, финиш намечен в Токио. Общая длина маршрута — 13 тысяч километров.