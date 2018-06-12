Правление ФК «Амкар» соберется в понедельник

18:27 | 13.06.2018

Как мы уже сообщали, в Москве состоялось заседание Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов, по итогам которого у ФК «Амкар» отозвана лицензия на сезон-2018/19.



Клуб намеревался сегодня сообщить о закрытии. Но решение отложено – правление ОО «ФК «Амкар» соберется в связи с отзывом лицензии 18 июня, чтобы проанализировать ситуацию и принять решения о целесообразности продолжения деятельности клуба. Если будет принято решение о прекращении деятельности, вопрос вынесут на общее собрание членов организации.