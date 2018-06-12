Новый маршрут соединит пермский микрорайон Новый Крым и станцию Нижняя Курья

17:46 | 13.06.2018

С пятницы, 15 июня, в краевой столице будет запущен автобус №8т «микрорайон Новый Крым – станция Нижняя Курья», призванный повысить качество обслуживания пассажиров.



Семь автобусов малой вместимости будут работать в будни и пять – в выходные. Интервал в часы пик составит 13-15 минут. На маршруте будет действовать нерегулируемый тариф, проезд будет стоить 20 рублей.



Автобусы будут следовать в оба направления через остановки: «м/р Новый Крым», «ул. Генерала Панфилова», «ул. Воронежская», «Профилакторий», «По требованию», «Банно-прачечный комбинат», «ТЭЦ-14», «Лесная», «Завод «Пемос», «ул. Победы», «ул. Богдана Хмельницкого», «ул. Ласьвинская», «кинотеатр «Экран», «ул. Астраханская», «Парк культуры и отдыха», «ул. Маршала Рыбалко», «Церковь Святого Князя Владимира», «м/р Водники», «ул. Адмирала Ушакова» и «станция Курья».



Подробнее с расписанием можно будет ознакомиться на map.gortransperm.ru.