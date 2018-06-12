В Перми пройдет фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России-2018»

17:25 | 13.06.2018

19 июня в Перми вновь стартует фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России».



Организаторы ожидают, что в этом году от участников конкурса, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, а также из Казахстана и Республики Беларусь, будет подано более 200 заявок.



Ранее глава Пермского края Максим Решетников отмечал, что идея проведения этого форума родилась на пермской земле, и краевые власти делают все, чтобы молодежь развивалась и духовно-патриотически. Акцентируя внимание на военно-исторических событиях, современному поколению прививают чувство патриотизма и гражданской ответственности.



Официальное открытие фестиваля «Щит России» состоится 20 июня. А на следующий день запланировано проведение торжественной церемония закрытия фестиваля и награждение победителей.



Отметим, в рамках фестиваля для участников делегаций будут проведены мероприятия патриотической направленности. Участие в конкурсе бесплатное, все подробности на официальном сайте фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России-2018» щит-россии.рф.



Фестиваль проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493.



Учредителями фестиваля выступили Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Автономная некоммерческая организация «Продюсерский центр «Т7». Фестиваль проходит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и администрации губернатора Пермского края.