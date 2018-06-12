Пермь: новости дня
16:54 | 13.06.2018
Пермский край включен в федеральный туристический проект «Императорский маршрут»
Как поясняют специалисты министерства культуры Пермского края, 2018 год посвящен памяти представителей императорского дома Романовых, погибших в 1918-1919 годах, и тех, кто погибли вместе с ними. Презентация проекта «Императорский маршрут» стала частью мемориальных мероприятий, посвященных столетию со дня гибели в Перми великого князя Михаила Александровича Романова. Открыла презентацию глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, которая сделала доклад о российском проекте «Императорский маршрут», подчеркнув, что в будущем количество маршрутов памяти будет увеличиваться, будут открываться новые музеи на территориях пребывания членов императорской семьи.
В числе почетных гостей на презентации присутствовали праправнук Александра III Павел Куликовский-Романов, родственники секретаря великого князя Николая Николаевича Жонсона.
На презентации также прозвучали доклады представителей регионов, входящих в «Императорский маршрут»: Тюменской, Свердловской, Псковской, Кировской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.
Руководитель фирмы международного туризма «Валида» — туроператора, разработчика турпродукта в Пермском крае по Романовской теме, — Елена Шперкина в своем докладе рассказала, что в настоящий момент в Прикамье существует маршрут «Династия Романовых в истории Пермского края». С июня по октябрь в Прикамье будут работать два «романовских» маршрута. Это будут трех- и четырехдневные маршруты, связанные с пребыванием на пермской земле великого князя Михаила Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны: «Программа будет включать экскурсии по улицам Перми, где бывал великий князь во время ссылки в Перми в 1918 году, а также посещение предполагаемых мест гибели Михаила Александровича и его секретаря Николая Жонсона в ночь с 12 на 13 июня».
Как отметила Елена Шперкина, участие Пермского края в национальном проекте «Императорский маршрут» имеет важное значение для создания положительного туристического имиджа региона и увеличения турпотока в регион.
Владислава Дронова, директор Тобольского историко-архитектурного музея заповедника, отметила, что регионы, через которые «проходит» «Императорский маршрут», уже начали объединяться: так, уже в июне в Тобольск приезжает группа детей на маршрут по направлению «Тюмень – Тобольск – Екатеринбург». Разработан план работы и с Пермским краем: «Императорский маршрут» — это цельное явление, поэтому наша задача сделать как можно больше комплексных предложений, которые бы охватывали не только какой-то один регион, а включали межрегиональное сотрудничество. Так мы сможем наиболее широко раскрыть тему в целом. Сегодня в музеях можно интеллектуально отдохнуть, но музеи «Императорского маршрута» интеллектуального отдыха не дают в силу особенностей темы, они, наоборот, дают интеллектуальное напряжение, глубокое погружение и духовное обогащение».
Отметим, также в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня гибели в окрестностях города Перми великого князя Михаила Александровича, принял участие и хор musicAeterna Пермского театра оперы и балета. Хор под управлением Теодора Курентзиса выступил с программой духовной музыки в Пермской художественной галерее. Программа необычная и стилистически разнообразная. Уникальность ее заключается в том, что в ней звучит и русская, и европейская музыка, старинные произведения сменяются пьесами современных авангардных авторов. Напомним, ранее с этой программой хор выступил в Тобольске, где император провел в ссылке более девяти месяцев в 1917-1918 годах. Концерт был приурочен к открытию мемориального музея семьи Николая II.
Напомним, в апреле 2018 года был проведен экспертный тур «Династия Романовых в истории Пермского края», в котором участвовали федеральные туроператоры из комитета по импортозамещению при Министерстве культуры РФ. Тур получил положительную оценку и был включен в межрегиональный проект «Императорский маршрут».
Также 12 июня состоялся Крестный ход в память великого князя Михаила Александровича от Пермского Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря (ул. Висимская, 4а) до часовни Михаила Тверского (небесного покровителя великого князя Михаила Александровича), панихида в память великого князя Михаила Александровича.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:27 | 13.06.2018
Правление ФК «Амкар» соберется в понедельник
18:05 | 13.06.2018
Уральские операторы связи предрекли крах отрасли в случае реализации «пакета Яровой»
17:25 | 13.06.2018
В Перми пройдет фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России-2018»
17:12 | 13.06.2018
В международном аэропорту «Пермь» проводится технологическое обслуживание паркоматов
16:55 | 13.06.2018
В Екатеринбурге покажут первый в мире футбольный мюзикл
16:41 | 13.06.2018
Комиссия думы Екатеринбурга «заблокировала» принятие документа для конкурса по выборам мэра
16:40 | 13.06.2018
Свердловские общественники отправятся с ревизией в детские лагеря
16:24 | 13.06.2018
Зауральское правительство утвердило соглашения о создании территорий опережающего развития в Далматове и Варгашах
16:20 | 13.06.2018
Российский футбольный союз решил судьбу «Амкара»
16:17 | 13.06.2018
«Горе, очень большое горе». В Кургане 7-летняя девочка погибла под колесами пазика
16:12 | 13.06.2018
Пермская «Парма» победила в акции «БАСКЕТБОТЛ»
16:12 | 13.06.2018
Скончалась курганская поэтесса и бард Людмила Туманова. «Ее песни называли ласточками, которые несут людям радость»
15:57 | 13.06.2018
В Прикамье признаны виновными в обрушении кровли спортивного сооружения руководители проектной и строительной организаций
15:42 | 13.06.2018
В Екатеринбурге отреставрируют Оперный театр
15:41 | 13.06.2018
В понедельник пермская прокуратура проведет встречу по вопросам ЖКХ
15:24 | 13.06.2018
Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу получил звание генерал-майора
14:59 | 13.06.2018
Команды — участницы ЧМ-2018 начинают прибывать в Екатеринбург
14:58 | 13.06.2018
Пермь стала первым на Урале городом с «умным светом»
14:41 | 13.06.2018
Максим Решетников: «Я хочу, чтобы наши дети гордились городом»
14:23 | 13.06.2018
Трассу Екатеринбург — Тюмень отремонтируют за 73 миллиона рублей
14:13 | 13.06.2018
Короткая рабочая неделя в Перми будет холодной
13:55 | 13.06.2018
В Екатеринбурге выросли цены на аренду офисных помещений
13:47 | 13.06.2018
Лемур из Екатеринбургского зоопарка предскажет итоги матчей ЧМ-2018 и поможет любителям тотализатора
13:44 | 13.06.2018
Прокуратура запросила 9 лет колонии для бывшего замглавы Арамиля, обвиняемого во взяточничестве
12:55 | 13.06.2018
В дни игр ЧМ-2018 трамваи и троллейбусы в зоне «Екатеринбург Арены» ходить не будут
12:07 | 13.06.2018
«Сделано с любовью». В преддверии мундиаля для гостей и жителей Екатеринбурга снят рэп-клип
11:56 | 13.06.2018
В Ачите суд закрыл торговый центр из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности
11:36 | 13.06.2018
В Зауралье зарегистрирован первый случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом
11:16 | 13.06.2018
Детям из лагеря под Кушвой поставили предварительный диагноз
10:54 | 13.06.2018
Синоптики предупреждают зауральцев о высокой пожарной опасности
10:43 | 13.06.2018
Департамент промышленности Зауралья запустил приложение для смартфонов «Транспорт 45». Пока в тестовом режиме
10:43 | 13.06.2018
В Перми открыли мемориальную доску секретарю великого князя Михаила Александровича Николаю Жонсону
09:49 | 13.06.2018
Екатеринбург стал финалистом конкурса на проведение ЭКСПО-2025
09:40 | 13.06.2018
В ещё одном пожаре в Нижнем Тагиле сгорели два жилых дома и автомобиль
09:07 | 13.06.2018
Сразу три автомобиля сгорело в Нижнем Тагиле минувшей ночью
17:03 | 12.06.2018
В Екатеринбурге устранили причину потопа на ЖБИ
16:20 | 12.06.2018
В День России в Историческом сквере Екатеринбурга пели большим хором
15:49 | 12.06.2018
В Екатеринбурге в ЦПКиО официально открылась фан-зона ЧМ-2018
15:11 | 12.06.2018
В Екатеринбурге начнет работу мобильный пункт приема опасных отходов
14:47 | 12.06.2018
Медиацентр «Екатеринбург Арены» открыл двери для журналистов