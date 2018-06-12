Пермский край включен в федеральный туристический проект «Императорский маршрут»

16:54 | 13.06.2018

12 июня в Пермской государственной художественной галерее состоялась презентация национального проекта «Императорский маршрут». «Императорский маршрут» — крупнейший туристический проект в сфере въездного и внутреннего туризма, этот проект реализуется Министерством культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и объединяет несколько регионов России: Москву, Санкт-Петербург, Свердловск, Тюмень, Омск и другие территории.



Как поясняют специалисты министерства культуры Пермского края, 2018 год посвящен памяти представителей императорского дома Романовых, погибших в 1918-1919 годах, и тех, кто погибли вместе с ними. Презентация проекта «Императорский маршрут» стала частью мемориальных мероприятий, посвященных столетию со дня гибели в Перми великого князя Михаила Александровича Романова. Открыла презентацию глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, которая сделала доклад о российском проекте «Императорский маршрут», подчеркнув, что в будущем количество маршрутов памяти будет увеличиваться, будут открываться новые музеи на территориях пребывания членов императорской семьи.



В числе почетных гостей на презентации присутствовали праправнук Александра III Павел Куликовский-Романов, родственники секретаря великого князя Николая Николаевича Жонсона.



На презентации также прозвучали доклады представителей регионов, входящих в «Императорский маршрут»: Тюменской, Свердловской, Псковской, Кировской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.



Руководитель фирмы международного туризма «Валида» — туроператора, разработчика турпродукта в Пермском крае по Романовской теме, — Елена Шперкина в своем докладе рассказала, что в настоящий момент в Прикамье существует маршрут «Династия Романовых в истории Пермского края». С июня по октябрь в Прикамье будут работать два «романовских» маршрута. Это будут трех- и четырехдневные маршруты, связанные с пребыванием на пермской земле великого князя Михаила Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны: «Программа будет включать экскурсии по улицам Перми, где бывал великий князь во время ссылки в Перми в 1918 году, а также посещение предполагаемых мест гибели Михаила Александровича и его секретаря Николая Жонсона в ночь с 12 на 13 июня».



Как отметила Елена Шперкина, участие Пермского края в национальном проекте «Императорский маршрут» имеет важное значение для создания положительного туристического имиджа региона и увеличения турпотока в регион.



Владислава Дронова, директор Тобольского историко-архитектурного музея заповедника, отметила, что регионы, через которые «проходит» «Императорский маршрут», уже начали объединяться: так, уже в июне в Тобольск приезжает группа детей на маршрут по направлению «Тюмень – Тобольск – Екатеринбург». Разработан план работы и с Пермским краем: «Императорский маршрут» — это цельное явление, поэтому наша задача сделать как можно больше комплексных предложений, которые бы охватывали не только какой-то один регион, а включали межрегиональное сотрудничество. Так мы сможем наиболее широко раскрыть тему в целом. Сегодня в музеях можно интеллектуально отдохнуть, но музеи «Императорского маршрута» интеллектуального отдыха не дают в силу особенностей темы, они, наоборот, дают интеллектуальное напряжение, глубокое погружение и духовное обогащение».



Отметим, также в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня гибели в окрестностях города Перми великого князя Михаила Александровича, принял участие и хор musicAeterna Пермского театра оперы и балета. Хор под управлением Теодора Курентзиса выступил с программой духовной музыки в Пермской художественной галерее. Программа необычная и стилистически разнообразная. Уникальность ее заключается в том, что в ней звучит и русская, и европейская музыка, старинные произведения сменяются пьесами современных авангардных авторов. Напомним, ранее с этой программой хор выступил в Тобольске, где император провел в ссылке более девяти месяцев в 1917-1918 годах. Концерт был приурочен к открытию мемориального музея семьи Николая II.



Напомним, в апреле 2018 года был проведен экспертный тур «Династия Романовых в истории Пермского края», в котором участвовали федеральные туроператоры из комитета по импортозамещению при Министерстве культуры РФ. Тур получил положительную оценку и был включен в межрегиональный проект «Императорский маршрут».



Также 12 июня состоялся Крестный ход в память великого князя Михаила Александровича от Пермского Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря (ул. Висимская, 4а) до часовни Михаила Тверского (небесного покровителя великого князя Михаила Александровича), панихида в память великого князя Михаила Александровича.