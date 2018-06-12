Пермская «Парма» победила в акции «БАСКЕТБОТЛ»

16:12 | 13.06.2018

4 тонны пластика отправили на переработку участники Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/2018. Акции «БАСКЕТБОТЛ» были организованы на всех аренах, где проходили матчи. Все команды отправляли в переработку пластиковые бутылки, использованные игроками и болельщиками.



В рамках Финала четырех подвели итоги акции. Победителем признан баскетбольный клуб «Парма». За активную экологическую позицию клуба и его болельщиков «Парма» награждена специальным призом.