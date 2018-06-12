Пермь: новости дня
14:58 | 13.06.2018
Пермь стала первым на Урале городом с «умным светом»
В ходе реализации «пилота» была произведена замена 68 классических светильников (лампы и рефлекторы) уличного освещения на светодиодные светильники с возможностью дистанционного управления. Включил «умные светильники» на участке улицы Попова от ул. Ленина до ул. Пушкина губернатор Пермского края Максим Решетников.
Как пояснил на мероприятии президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, сценарии освещения могут быть выполнены как на всех светильниках одновременно, так и на каждом по отдельности. Кроме этого, оборудование позволяет повысить срок бесперебойной работы светильника и собирать, передавать информацию о таких параметрах его технического состояния, как автоматический выбор программы экономного включения/выключения при большой разнице температур (в зимний период); контроль процента выгорания LED-лампы; состояние «работает/не работает»; контроль перегрева и своевременного осуществления обслуживания на основе предиктивных моделей. Сами столбы (опоры наружного освещения) могут использоваться для размещения другого телекоммуникационного оборудования — например, камер видеонаблюдения, мест размещения публичного Wi-Fi и иного городского оборудования.
Более глубокая автоматизация системы освещения и ее локализация позволит достичь значительной экономии ресурсов, увеличить световой комфорт для водителей и пешеходов и повысить уровень безопасности дорожного движения.
Предполагается, что система освещения позволит сократить затраты на обслуживание оборудования. По оценкам компании «ЭР-Телеком», экономия потребления электроэнергии может составить до 65 % благодаря LED и интеллектуальному включению/выключению, диммированию и эффективному управлению потреблением. При этом снижение эксплуатационных расходов может составить до 50 %, а уровень комфортности освещения может увеличиться в 2 раза.
«Пилотный проект, реализованный на участке ул. Попова в Перми, — это первый на Урале случай установки «умного света» и первый для «ЭР-Телекома» в России проект с таким большим количеством световых точек», — поясняют в компании.
По словам губернатора Максима Решетникова, уникальность проекта заключается в использовании новой технологии передачи сигнала (LoRaWAN), которая позволяет управлять одновременно большим количеством датчиков. «Это пилотный проект, который компания «ЭР-Телеком» реализовала по собственной инициативе, за собственные средства, чтобы доказать эффективность данной технологии. В течение 1–2 месяцев мы проанализируем экономический эффект от проекта, после чего уже будет приниматься решение о распространении технологии в другие города края, — говорит Максим Решетников. — Посмотрим, как можно изменить температуру света, внешний вид самих светильников, чтобы мы сделали красивой не одну улицу в Перми, а весь регион».
Напомним, в рамках XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) между правительством Пермского края, администрацией Перми и АО «ЭР-Телеком Холдинг» подписано соглашение о взаимодействии по реализации пилотного проекта «Умный город». В рамках сотрудничества предполагается реализовать ряд мероприятий, направленных на развитие цифровой инфраструктуры города. В мае 2018 года «ЭР-Телеком» запустил в Перми сеть промышленного интернета вещей, и проект «Умный свет» стал первым проектом цифровизации городской среды. Компания приступает к этапу проработки проекта «Умный квартал».
© «Вечерние Ведомости»
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