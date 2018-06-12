Пермь стала первым на Урале городом с «умным светом»

14:58 | 13.06.2018

Во вторник, 12 июня, в 22:30 в центре Перми состоялся запуск пилотного проекта «Умный свет». Этот проект АО «ЭР-Телеком Холдинг» предполагает изменение системы освещения центра города. Установленные на фонарях контроллеры управления позволяют регулировать освещение. Так, современные технологии позволят включать или выключать уличное освещение на основе календарного графика по времени, регулировать его в зависимости от естественного освещения. При этом управлять оборудованием можно удаленно по прямой команде, в том числе и с использованием мобильного устройства сотрудника МУП «Горсвет», управлять интенсивностью света (диммировать).



В ходе реализации «пилота» была произведена замена 68 классических светильников (лампы и рефлекторы) уличного освещения на светодиодные светильники с возможностью дистанционного управления. Включил «умные светильники» на участке улицы Попова от ул. Ленина до ул. Пушкина губернатор Пермского края Максим Решетников.



Как пояснил на мероприятии президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, сценарии освещения могут быть выполнены как на всех светильниках одновременно, так и на каждом по отдельности. Кроме этого, оборудование позволяет повысить срок бесперебойной работы светильника и собирать, передавать информацию о таких параметрах его технического состояния, как автоматический выбор программы экономного включения/выключения при большой разнице температур (в зимний период); контроль процента выгорания LED-лампы; состояние «работает/не работает»; контроль перегрева и своевременного осуществления обслуживания на основе предиктивных моделей. Сами столбы (опоры наружного освещения) могут использоваться для размещения другого телекоммуникационного оборудования — например, камер видеонаблюдения, мест размещения публичного Wi-Fi и иного городского оборудования.



Более глубокая автоматизация системы освещения и ее локализация позволит достичь значительной экономии ресурсов, увеличить световой комфорт для водителей и пешеходов и повысить уровень безопасности дорожного движения.



Предполагается, что система освещения позволит сократить затраты на обслуживание оборудования. По оценкам компании «ЭР-Телеком», экономия потребления электроэнергии может составить до 65 % благодаря LED и интеллектуальному включению/выключению, диммированию и эффективному управлению потреблением. При этом снижение эксплуатационных расходов может составить до 50 %, а уровень комфортности освещения может увеличиться в 2 раза.



«Пилотный проект, реализованный на участке ул. Попова в Перми, — это первый на Урале случай установки «умного света» и первый для «ЭР-Телекома» в России проект с таким большим количеством световых точек», — поясняют в компании.



По словам губернатора Максима Решетникова, уникальность проекта заключается в использовании новой технологии передачи сигнала (LoRaWAN), которая позволяет управлять одновременно большим количеством датчиков. «Это пилотный проект, который компания «ЭР-Телеком» реализовала по собственной инициативе, за собственные средства, чтобы доказать эффективность данной технологии. В течение 1–2 месяцев мы проанализируем экономический эффект от проекта, после чего уже будет приниматься решение о распространении технологии в другие города края, — говорит Максим Решетников. — Посмотрим, как можно изменить температуру света, внешний вид самих светильников, чтобы мы сделали красивой не одну улицу в Перми, а весь регион».



Напомним, в рамках XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) между правительством Пермского края, администрацией Перми и АО «ЭР-Телеком Холдинг» подписано соглашение о взаимодействии по реализации пилотного проекта «Умный город». В рамках сотрудничества предполагается реализовать ряд мероприятий, направленных на развитие цифровой инфраструктуры города. В мае 2018 года «ЭР-Телеком» запустил в Перми сеть промышленного интернета вещей, и проект «Умный свет» стал первым проектом цифровизации городской среды. Компания приступает к этапу проработки проекта «Умный квартал».