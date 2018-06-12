Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


14:58 | 13.06.2018

Пермь стала первым на Урале городом с «умным светом»

Во вторник, 12 июня, в 22:30 в центре Перми состоялся запуск пилотного проекта «Умный свет». Этот проект АО «ЭР-Телеком Холдинг» предполагает изменение системы освещения центра города. Установленные на фонарях контроллеры управления позволяют регулировать освещение. Так, современные технологии позволят включать или выключать уличное освещение на основе календарного графика по времени, регулировать его в зависимости от естественного освещения. При этом управлять оборудованием можно удаленно по прямой команде, в том числе и с использованием мобильного устройства сотрудника МУП «Горсвет», управлять интенсивностью света (диммировать).

В ходе реализации «пилота» была произведена замена 68 классических светильников (лампы и рефлекторы) уличного освещения на светодиодные светильники с возможностью дистанционного управления. Включил «умные светильники» на участке улицы Попова от ул. Ленина до ул. Пушкина губернатор Пермского края Максим Решетников.

Как пояснил на мероприятии президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, сценарии освещения могут быть выполнены как на всех светильниках одновременно, так и на каждом по отдельности. Кроме этого, оборудование позволяет повысить срок бесперебойной работы светильника и собирать, передавать информацию о таких параметрах его технического состояния, как автоматический выбор программы экономного включения/выключения при большой разнице температур (в зимний период); контроль процента выгорания LED-лампы; состояние «работает/не работает»; контроль перегрева и своевременного осуществления обслуживания на основе предиктивных моделей. Сами столбы (опоры наружного освещения) могут использоваться для размещения другого телекоммуникационного оборудования — например, камер видеонаблюдения, мест размещения публичного Wi-Fi и иного городского оборудования.

Более глубокая автоматизация системы освещения и ее локализация позволит достичь значительной экономии ресурсов, увеличить световой комфорт для водителей и пешеходов и повысить уровень безопасности дорожного движения.

Предполагается, что система освещения позволит сократить затраты на обслуживание оборудования. По оценкам компании «ЭР-Телеком», экономия потребления электроэнергии может составить до 65 % благодаря LED и интеллектуальному включению/выключению, диммированию и эффективному управлению потреблением. При этом снижение эксплуатационных расходов может составить до 50 %, а уровень комфортности освещения может увеличиться в 2 раза.

«Пилотный проект, реализованный на участке ул. Попова в Перми, — это первый на Урале случай установки «умного света» и первый для «ЭР-Телекома» в России проект с таким большим количеством световых точек», — поясняют в компании.

По словам губернатора Максима Решетникова, уникальность проекта заключается в использовании новой технологии передачи сигнала (LoRaWAN), которая позволяет управлять одновременно большим количеством датчиков. «Это пилотный проект, который компания «ЭР-Телеком» реализовала по собственной инициативе, за собственные средства, чтобы доказать эффективность данной технологии. В течение 1–2 месяцев мы проанализируем экономический эффект от проекта, после чего уже будет приниматься решение о распространении технологии в другие города края, — говорит Максим Решетников. — Посмотрим, как можно изменить температуру света, внешний вид самих светильников, чтобы мы сделали красивой не одну улицу в Перми, а весь регион».

Напомним, в рамках XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) между правительством Пермского края, администрацией Перми и АО «ЭР-Телеком Холдинг» подписано соглашение о взаимодействии по реализации пилотного проекта «Умный город». В рамках сотрудничества предполагается реализовать ряд мероприятий, направленных на развитие цифровой инфраструктуры города. В мае 2018 года «ЭР-Телеком» запустил в Перми сеть промышленного интернета вещей, и проект «Умный свет» стал первым проектом цифровизации городской среды. Компания приступает к этапу проработки проекта «Умный квартал».

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:27 | 13.06.2018
Правление ФК «Амкар» соберется в понедельник

18:05 | 13.06.2018
Уральские операторы связи предрекли крах отрасли в случае реализации «пакета Яровой»

17:55 | 13.06.2018
Аэропорт «Пермь» подтвердил соответствие требованиям по авиационной безопасности

17:46 | 13.06.2018
Новый маршрут соединит пермский микрорайон Новый Крым и станцию Нижняя Курья

17:25 | 13.06.2018
В Перми пройдет фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России-2018»

17:12 | 13.06.2018
В международном аэропорту «Пермь» проводится технологическое обслуживание паркоматов

16:55 | 13.06.2018
В Екатеринбурге покажут первый в мире футбольный мюзикл

16:54 | 13.06.2018
Пермский край включен в федеральный туристический проект «Императорский маршрут»

16:41 | 13.06.2018
Комиссия думы Екатеринбурга «заблокировала» принятие документа для конкурса по выборам мэра

16:40 | 13.06.2018
Свердловские общественники отправятся с ревизией в детские лагеря

16:24 | 13.06.2018
Зауральское правительство утвердило соглашения о создании территорий опережающего развития в Далматове и Варгашах

16:23 | 13.06.2018
Депутат Госдумы Андрей Альшевских обвинил мэрию Екатеринбурга в деградации

16:20 | 13.06.2018
Российский футбольный союз решил судьбу «Амкара»

16:17 | 13.06.2018
«Горе, очень большое горе». В Кургане 7-летняя девочка погибла под колесами пазика

16:12 | 13.06.2018
Пермская «Парма» победила в акции «БАСКЕТБОТЛ»

16:12 | 13.06.2018
Скончалась курганская поэтесса и бард Людмила Туманова. «Ее песни называли ласточками, которые несут людям радость»

15:57 | 13.06.2018
В Прикамье признаны виновными в обрушении кровли спортивного сооружения руководители проектной и строительной организаций

15:42 | 13.06.2018
В Екатеринбурге отреставрируют Оперный театр

15:41 | 13.06.2018
В понедельник пермская прокуратура проведет встречу по вопросам ЖКХ

15:24 | 13.06.2018
Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу получил звание генерал-майора

15:04 | 13.06.2018
Ушла из жизни главный юрист аппарата мэра Кургана и городского парламента

14:59 | 13.06.2018
Команды — участницы ЧМ-2018 начинают прибывать в Екатеринбург

14:58 | 13.06.2018
Пермь стала первым на Урале городом с «умным светом»

14:41 | 13.06.2018
Максим Решетников: «Я хочу, чтобы наши дети гордились городом»

14:23 | 13.06.2018
Трассу Екатеринбург — Тюмень отремонтируют за 73 миллиона рублей

14:13 | 13.06.2018
Короткая рабочая неделя в Перми будет холодной

13:55 | 13.06.2018
В Екатеринбурге выросли цены на аренду офисных помещений

13:52 | 13.06.2018
Центр подготовки молодых футболистов в Перми заберут в краевую собственность

13:47 | 13.06.2018
Лемур из Екатеринбургского зоопарка предскажет итоги матчей ЧМ-2018 и поможет любителям тотализатора

13:44 | 13.06.2018
Прокуратура запросила 9 лет колонии для бывшего замглавы Арамиля, обвиняемого во взяточничестве

12:55 | 13.06.2018
В дни игр ЧМ-2018 трамваи и троллейбусы в зоне «Екатеринбург Арены» ходить не будут

12:43 | 13.06.2018
Председатель думы Сысерти Александр Карамышев стал фигурантом уголовного дела

12:07 | 13.06.2018
«Сделано с любовью». В преддверии мундиаля для гостей и жителей Екатеринбурга снят рэп-клип

11:56 | 13.06.2018
В Ачите суд закрыл торговый центр из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности

11:36 | 13.06.2018
В Зауралье зарегистрирован первый случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом

11:27 | 13.06.2018
Федерация гандбола России поможет Пермскому краю в подготовке спортивных кадров

11:17 | 13.06.2018
В Екатеринбурге для «зелёных» автобусов построили собственную газовую заправку

11:16 | 13.06.2018
Детям из лагеря под Кушвой поставили предварительный диагноз

10:54 | 13.06.2018
Синоптики предупреждают зауральцев о высокой пожарной опасности

10:43 | 13.06.2018
Департамент промышленности Зауралья запустил приложение для смартфонов «Транспорт 45». Пока в тестовом режиме

10:43 | 13.06.2018
В Перми открыли мемориальную доску секретарю великого князя Михаила Александровича Николаю Жонсону

09:53 | 13.06.2018
В Екатеринбурге волонтёры своими силами отремонтируют старинный дом на Вайнера

09:49 | 13.06.2018
Екатеринбург стал финалистом конкурса на проведение ЭКСПО-2025

09:40 | 13.06.2018
В ещё одном пожаре в Нижнем Тагиле сгорели два жилых дома и автомобиль

09:07 | 13.06.2018
Сразу три автомобиля сгорело в Нижнем Тагиле минувшей ночью

12.06.2018

17:03 | 12.06.2018
В Екатеринбурге устранили причину потопа на ЖБИ

16:20 | 12.06.2018
В День России в Историческом сквере Екатеринбурга пели большим хором

15:49 | 12.06.2018
В Екатеринбурге в ЦПКиО официально открылась фан-зона ЧМ-2018

15:11 | 12.06.2018
В Екатеринбурге начнет работу мобильный пункт приема опасных отходов

14:47 | 12.06.2018
Медиацентр «Екатеринбург Арены» открыл двери для журналистов


Мы в соцсетях





Архив
«    Июнь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 