Пермь: новости дня
14:41 | 13.06.2018
Максим Решетников: «Я хочу, чтобы наши дети гордились городом»
В поздравительном слове губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что 295-летие Перми — это последняя круглая дата перед большим юбилеем краевой столицы, ее 300-летием. Уже сейчас начата масштабная подготовка к этому дню, начата реализация одних крупных проектов и ведется завершение других. «При этом важно не забывать о не менее значимых для жителей края проектах, таких как строительство районных поликлиник, школ, детских садов, приведение в порядок дорог. Пермь должна меняться к лучшему здесь и сейчас, каждый день, — обозначил губернатор. — У нас сейчас есть все возможности для преобразования города: у нас есть общее понимание, есть поддержка населения и у нас в ближайшие годы будут на это ресурсы — финансовые, человеческие, интеллектуальные. Нужно оставить после себя такое наследие, чтобы наши дети хотели жить здесь, чтобы они гордились городом так, как гордимся им мы».
С поздравлениями в адрес собравшихся обратился глава города Дмитрий Самойлов: «За 295 лет Пермь прошла путь от первых строений медеплавильного завода до третьего по величине города России, одного из промышленных, научных и культурных центров страны. Для всех нас Пермь — лучший город на земле. Здесь мы учимся, встречаем любимых, растим детей, добиваемся побед. Здесь пролегли маршруты наших прогулок по знакомым с детства местам, здесь мы черпаем вдохновение и силы, здесь берет начало любовь к своей земле, к своей Родине».
В рамках торжественного приема состоялась церемония вручения почетного звания «Почетный гражданин города Перми». За значительный вклад в развитие энергетики города Перми награжден бывший директор «Пермских тепловых сетей» Леонид Заборских, а за заслуги в реализации программ ракетно-космической отрасли и значительный вклад в социально-экономическое развитие города Перми — генеральный директор АО «Пермский завод «Машиностроитель» Владимир Ломаев. Во время церемонии награждения почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь» награждены: за заслуги в сфере образования города Перми, значительный личный вклад в формирование экономической подготовки учащихся — директор лицея № 4 г. Перми Галина Иконникова и за значительные заслуги в области строительства — заслуженный строитель России Михаил Плеханов.
Кроме того, в торжественной обстановке наградили лауреатов премии города Перми в сфере культуры и искусства. Ими стали художественный руководитель ГКАУК «Пермский академический «Театр-Театр» Борис Мильграм за постановку спектакля «Карлик Нос», солист балета МАУК г. Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова» Алексей Колбин — за исполнение главной партии в одноактном балете «Тень», артистка МАУК «Пермский театр юного зрителя», заслуженная артистка России Валентина Лаптева — за роль Эсфири Львовны в спектакле Михаила Скоморохова «Еврейское счастье». За серию живописных работ «Земля Суахили» награждена специалист по выставочной деятельности МАУК «Центральный выставочный зал» г. Перми Мария Колыванова. За создание детского мюзикла «Снежная королева» награду получил художественный руководитель образцовой шоу-группы «Киндер-сюрприз» Александр Колесников.
© «Вечерние Ведомости»
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