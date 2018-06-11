Центр подготовки молодых футболистов в Перми заберут в краевую собственность

13:52 | 13.06.2018

12 июня и.о. заместителя председателя правительства Пермского края Антон Клепиков провел встречу с директором Центра подготовки молодых футболистов (ЦПМФ) «Амкар» Николаевым Алексеем Владимировичем.



Как пояснил Алексей Николаев, сейчас в центре занимается более 700 юных футболистов. При этом школа, являясь структурным подразделением ФК «Амкар», с марта испытывает трудности в финансировании.



По словам Антона Клепикова, беспокойство родителей воспитанников и руководства школы относительно будущего учеников удалось снять. ЦПМФ будет переведен в ведение краевого учреждения по подготовке молодых футболистов. Это позволит сохранить накопленные компетенции и продолжить развитие молодежного спорта в регионе. Тренеры и воспитанники будут обеспечены всем необходимым для тренировочного процесса за счет бюджета Пермского края.



«Для Пермского края очень важно сохранить и кадры, и воспитанников – будущих местных футболистов. Я дал поручение министру спорта края в течении месяца решить вопрос о создании КГАУ для перевода туда школы», - пояснил Антон Клепиков.



Напомним, с инициативой создания молодежной команды «Звезда» выступили именитые экс-игроки «Амкара» и воспитанники легендарной команды «Звезда» Алексей Парамонов и Алексей Попов на встрече с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.