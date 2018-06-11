Федерация гандбола России поможет Пермскому краю в подготовке спортивных кадров

11:27 | 13.06.2018

Вчера, 12 июня, состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с президентом Федерации гандбола России Сергеем Шишкарёвым, олимпийскими спортсменами Александром Тучкиным и Львом Ворониным и главным тренером мужской национальной сборной команды России по гандболу Эдуардом Кокшаровым. Также участие в мероприятии принял президент ГК «Пермские медведи» Алексей Никифоров.



Стороны обсудили развитие спорта в регионе, общую заинтересованность в подготовке профессиональных спортивных кадров, а также перспективы пермской команды по гандболу.



Сергей Шишкарёв поблагодарил краевые власти и коллег из ГК «Пермские медведи» за организацию важнейшего для сборной России матча. По его словам, в национальную сборную входят в том числе и пермские игроки. Без развития каждой ступени подготовки профессиональных спортсменов в регионах найти российских игроков для национальной сборной затруднительно.



Губернатор пояснил, что подготовка спортивных кадров в регионе — одна из приоритетных задач краевого правительства. «Важно, чтобы в регионе была развита система подготовки спортивных кадров в полном объеме: от детских, юношеских до любительских, полупрофессиональных и профессиональных команд. Наша задача — через массовость укрепить кадровый потенциал регионального спорта», — обозначил Максим Решетников.



Сергей Шишкарёв выразил готовность Федерации гандбола России поддержать Пермский край с точки зрения методологии подготовки гандболистов.



Напомним, в рамках Совета по развитию спорта губернатором была озвучена задача усилить работу по подготовке спортивного резерва.