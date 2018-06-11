В Перми открыли мемориальную доску секретарю великого князя Михаила Александровича Николаю Жонсону

10:43 | 13.06.2018

11 июня в Перми состоялось торжественное открытие мемориальной доски секретарю великого князя Михаила Александровича Николаю Николаевичу Жонсону. Ее установили на здании бывшей гостиницы «Королёвские номера» (ул. Сибирская, 5).



Как поясняют в Пермском государственном архиве социально-политической истории, на мемориальной доске, установленной в 1991 году на здании бывшей гостиницы «Королёвские номера», были обозначены оба имени. Но впоследствии при замене мемориальной доски имя Н.Н. Жонсона с нее исчезло. Открытие мемориальной доски является восстановлением исторической справедливости в отношении человека, добровольно и по своей инициативе последовавшего за великим князем на смерть.



Напомним, именно в «Королёвских номерах» накануне своей гибели в 1918 г. жили великий князь Михаил Александрович и его секретарь Николай Николаевич Жонсон.



Открытие мемориальной доски Николаю Жонсону стало одним из событий, приуроченных к 100-летию гибели императорской семьи.



Как сказала на открытии доски председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, «очень важно, что текст на доске говорит о верности своему долгу, так как для всей императорской семьи, для великого князя Михаила Александровича и его окружения верность долгу всегда была превыше всего».



По словам внучатого племянника Н.Н. Жонсона Андрея Жонсона, «собравшиеся на открытии доски представители семьи Жонсон из России, Чехии и Таиланда рады, что восстановлена историческая справедливость и имя Николая Николаевича Жонсона заняло свое место рядом с именем великого князя Михаила Александровича».



Также 11 июня прошла Божественная литургия в храме Святителя Митрофана Воронежского, освящение придела великой княгини Елизаветы Федоровны и открытие епархиального музея (Комсомольский пр., 6).



В историческом парке «Россия — моя история. Пермский край» состоялось торжественное открытие выставки «Пермский пленник», посвященной 100-летию со дня гибели в окрестностях г. Перми великого князя Михаила Александровича и его секретаря Н.Н. Жонсона. На выставке представлены крупноформатные фотографии, подлинники которых хранятся в фондах Государственного исторического музея в Москве, Пермского краеведческого музея, и Пермском государственном архиве социально-политической истории.



12 июня в Перми прошел крестный ход от Пермского Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря до часовни Михаила Тверского (небесного покровителя великого князя Михаила Александровича), панихида в память великого князя Михаила Александровича. Кроме того, в здании Пермской государственной художественной галереи состоялась презентация национального проекта «Императорский маршрут».