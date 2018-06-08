Спикер краевого парламента Валерий Сухих поздравляет пермяков с Днем города

15:58 | 10.06.2018

Дорогие земляки!

В далеком 1723 году закладка небольшого медеплавильного завода положила начало крупнейшему мегаполису на Урале. Заводской поселок быстро рос и стал столицей обширного уральского региона, объединившего азиатскую и европейскую территории страны - Пермской губернии. По велению императрицы Екатерины II город получил имя Пермь и статус губернского центра. С тех пор прошли годы и столетия.

Сегодня наш город стоит на пороге новых свершений. Впереди близится знаменательный юбилей, 300-летие Перми. У нас происходят значимые события, реализуются уникальные проекты. Благополучие и процветание Перми – это заслуга многих поколений горожан, которые трудятся с любовью и уважением, чтобы сделать родной город еще современнее и комфортнее.

Дорогие пермяки, примите пожелания успешного претворения в жизнь намеченных планов, крепкого здоровья и праздничного настроения!