В Перми наградят лучших врачей краевой больницы

15:49 | 10.06.2018

13 июня в Пермской краевой клинической больнице состоится награждение победителей I этапа Всероссийского конкурса «Врач года».



Конкурс проводится в три этапа. I этап проходит в медучреждениях, решение о победителях принимают на общем собрании трудового коллектива. В этом году общественный совет Пермской краевой клинической больницы наградит победителей в 10 номинациях: лучший хирург, терапевт, неонатолог, акушер-гинеколог, невролог, анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, офтальмолог и эндокринолог. Также будет вручена особая награда «За верность профессии».



«На награждении победителей I этапа конкурса мы хотим поблагодарить тех, кто не просто занимается лечением, а с особым трепетом и заботой относится к пациентам и каждодневно совершает подвиги, не требуя особой благодарности. Именно поэтому хочется сказать добрые слова и отметить труд врачей, которые постоянно борются за жизнь людей», — делится главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов.



Десять лучших специалистов продолжат участие в следующих этапах: краевом и всероссийском.



Награждение победителей I этапа состоится 13 июня в 14.00 в аудитории хирургического корпуса Пермской краевой клинической больницы по адресу: ул. Куйбышева, 43, 4-й этаж.



Высокую квалификацию пермских врачей, в частности Пермской краевой клинической больницы, ежегодно признают на российском уровне. С 2014 года 40 специалистов медицинского учреждения удостоены звания «Врач года» на краевом этапе, а пять сотрудников больницы — призеры российского уровня. В 2016 году врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением ПККБ Виталий Кривощеков победил в номинации «Лучший хирург» в России.



Отметим, Всероссийский конкурс «Врач года» — ежегодное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника. Его задача — выявить специалистов, которые обладают глубокими знаниями и высокой квалификацией, проявляют трепетное отношение к пациентам и преданность делу.