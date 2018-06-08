11 и 12 июня в связи с прохождением велогонки «Пермский период 2018» в краевой столице будет ограничено движение

15:48 | 10.06.2018

С 8.00 11 июня до 11.30 12 июня, на время подготовки и проведения велогонки, будет ограничено движение всех видов транспорта в Свердловском районе.



Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, 11 июня с 08.00 до 11.30 12 июня будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств на следующих участках:



- Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона) от улицы Белинского до улицы Чкалова;

- улица Белинского от дома №71 до дома №74 по Комсомольскому проспекту.



Кроме того, 12 июня с 09.30 до 11.30, на время проведения велогонки, будет прекращено движение по следующим улицам:



- Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона) от улицы Белинского до улицы Чкалова;

- улица Белинского от дома №71 до дома №74 по Комсомольскому проспекту;

- улица Юрия Смирнова от Комсомольского проспекта до улицы Героев Хасана (без приостановки движения по улице Куйбышева и улице Героев Хасана);

- улица Павла Соловьева от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана (без приостановки движения по улице Куйбышева и улице Героев Хасана);

- улица Коминтерна от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана (без приостановки движения по улице Куйбышева и улице Героев Хасана);

- улица Клары Цеткин от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта (без приостановки движения по улице Куйбышева).



Общественный транспорт в это время будет работать с приостановкой на указанных участках.



Автомобилистам рекомендуется быть внимательнее и заранее выбирать маршрут следования.