В Перми начинает работу «Школа спортивного волонтера»

15:42 | 10.06.2018

С 13 по 15 июня в предметно-языковой школе «Дуплекс» (ул. Толмачева, 18) пройдет первая сессия «Школы спортивного волонтера». Это образовательная практика для людей, которые хотят помочь в организации Пермского международного марафона.



В течение трех дней профессиональные спортсмены и тренеры, участники международных марафонов в Бостоне и Нью-Йорке, представители волонтерских организаций Перми, руководители студий творческого развития, профессиональные художники, коучи и тьюторы будут делиться секретами достижения успеха. Участникам расскажут, как стать настоящим волонтером.



Зарегистрировавшись на volonterperm.ru, можно принять участие в мастер-классах и тренингах. Желающие узнают о специфике волонтерской работы, обучатся эффективно выстраивать взаимодействие в команде, получат опыт создания фирменных волонтерских футболок.



Все эти знания и умения участники «Школы» смогут применить уже 16 июня – в ходе благотворительного забега «На одном дыхании», направленного на помощь тяжелобольным детям.



Напомним, в Перми продолжается набор волонтеров на международный марафон, который состоится в столице Прикамья 8 и 9 сентября. Стать волонтером может каждый желающий в возрасте от 16 до 55+ лет. Добровольцы будут обеспечивать работу стартового городка, проводить регистрацию и выдавать стартовые номера, организовывать питание спортсменов на трассе и паста-пати, вручать медали и подарки на финише, создавать и поддерживать общую позитивную атмосферу события. Волонтеры со знанием иностранных языков будут помогать бегунам, прибывшим из других стран.



Регистрация волонтеров ведется на volonterperm.ru/events/shkola-sportivnogo-volontera.



Вторая сессия «Школы спортивного волонтера» состоится в августе.