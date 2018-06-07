Участники «Школы главного архитектора» разработают проекты развития центра Перми

18:09 | 9.06.2018

С 7 по 15 июля 2018 года в Перми впервые состоится «Школа главного архитектора 4.0». Проект является международным. Его участники под руководством ведущих российских и зарубежных экспертов в течение 9 дней будут разрабатывать проекты по актуализации градостроительной концепции развития центральной части Перми.



Участники школы будут работать над четырьмя проектами, предложенными правительством Пермского края: «Интеграция завода им. Шпагина в городское общественное пространство»; «Все дороги ведут на Каму» — мероприятия по восстановлению связей города с верхним ярусом набережной на участке от ул. Крисанова до ул. Н. Островского; «Новые смыслы городской железной дороги»; «Центральное место» — формирование точки сбора пермяков на центральной площади города.



За 9 дней участникам — их будет 60 человек — предстоит проанализировать развитие городского пространства, сформировать концепции проектов и обсудить их с экспертами, а также подготовить презентации и провести их публичную защиту.



К участию в «Школе» приглашаются специалисты по следующим направлениям: архитектура, градостроительство, урбанистика, дизайн среды, инженерия, маркетинг, экономика и социология, а также городские активисты, блогеры и журналисты.



Участие в проекте бесплатное. Регистрация и условия участия в конкурсе доступны по ссылке: shga.timepad.ru/event/640161/. Подать заявку можно до 18 июня. Площадкой для проведения «Школы главного архитектора» станет частная филармония «Триумф».



По итогам «Школы» участники представят свои идеи по развитию городских территорий профессиональному архитектурному сообществу, горожанам и представителям администрации губернатора Пермского края и администрации Перми.



В программе «Школы» предусмотрены в том числе открытые лекции, на которых выступят российские и зарубежные эксперты. Посетить лекторий смогут не только участники проекта, но и все заинтересованные жители города. Лекции будут проходить с 19:30 до 22:00, программу лекций можно уточнить на сайте проекта: arch.school.



Проект реализуется при поддержке фестиваля «Пермский период. Новое время» и администрации губернатора Пермского края.



Отметим, «Школа главного архитектора» — это образовательный проект и коммуникационная платформа, работа которой направлена на повышение качества развития городской среды и совместный поиск новых идей представителями администрации, бизнеса, экспертов, активных горожан и профессионального сообщества. На последний сезон проекта, проходивший в г. Екатеринбурге, было подано свыше 800 заявок более чем из 45 городов России и зарубежных стран, таких как ЮАР, Великобритания, Литва, Польша, Нидерланды, Индия и Бразилия.