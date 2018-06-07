Стартапы прикамских предпринимателей прокачают с помощью «бизнес-квестов»

17:38 | 9.06.2018

16 июня 2018 года в Перми на площадке «Digital-порт» пройдет форум для представителей малого и среднего предпринимательства «Бизнес-пикник». Организатором мероприятия выступает региональное отделение «Опоры России» при поддержке правительства Пермского края и губернатора Прикамья Максима Решетникова.



К участию в форуме приглашаются действующие предприниматели, а также те, кто только начинает или хочет начать свой путь в бизнесе. Кроме того, в «Бизнес-пикнике» смогут принять участие стартапы, ищущие поддержку крупных инвесторов, и все, кто следит за актуальными бизнес-новостями, заинтересован в новых и полезных знакомствах.



Как ранее отмечал Максим Решетников, Пермский край всегда готов поддержать эффективные инициативы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса. «Сегодня в крае действует более 107 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. И мы видим, что бизнес готов расти и учиться. Очень важно, чтобы бизнес стал действительно социальным экономическим лифтом, чтобы приходили начинающие предприниматели, создавали успевающие компании. Но для того, чтобы этот лифт работал, необходимо максимально привлекать предпринимателей и всячески их поддерживать», — подчеркнул глава региона.



Гости мероприятия смогут посетить пять профильных секций: «Интернет-маркетинг для малого и среднего бизнеса», «Городское предпринимательство», «Крупный бизнес-партнер для малого», «Digital-стартапы» и Food market. Модераторами каждой площадки станут представители ведущих российских и международных компаний. Также участие в форуме примет руководитель всероссийской «Опоры России» Александр Калинин.



Для участников пикника будут открыты интерактивные площадки, где все желающие могут потренировать навыки ведения современного бизнеса: площадка «бизнес-свидания» (деловые знакомства), площадка «Pitch-марафон» (самопрезентация потенциальному инвестору) и площадка «бизнес-квест» (блиц-разработка стратегии для бизнеса).



Зарегистрироваться для участия в форуме и познакомиться с программой можно на сайте проекта «Бизнес-среда». «Бизнес-пикник» пройдет на площадке Digital Port, по адресу: Решетниковский спуск, 1, корпус 5. Начало в 11:00. Вход свободный.