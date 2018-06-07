Пермь: новости дня
17:27 | 9.06.2018
В понедельник и вторник в Перми изменится работа общественного транспорта
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, 11 июня с 10:30 до 15:30 в связи с проведением репетиции карнавала «Пермское яркое» изменится движение общественного транспорта.
Автобусные маршруты № 10, 14, 15, 20, 35, 39, 46, 49, 54, 67 и 68 будут следовать в объезд. Часть маршрутов будет перенаправлена через улицы Екатерининскую и Петропавловскую, часть — через улицу Луначарского.
Троллейбусный маршрут № 5 от улицы Гусарова будет следовать до остановки «Улица Советская».
Кроме того, 11 июня будет продлена работа электротранспорта в связи со встречей Дня города Перми в сквере им. Татищева. Так, с остановки «Микрорайон Висим» в 00:00 запланировано отправление трамвайного маршрута № 8 до остановки «АО "Инкар"» и трамвайного маршрута № 11 до остановки «9 Мая».
С подробными схемами движения трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов на 11 июня можно ознакомиться здесь: gorodperm.ru/upload/news/2018/06/Organizacija_dvizhenija_transporta_na_11_ijuna.doc.
12 июня во время проведения культурно-массовых мероприятий с 06:00 до 00:00 автобусные маршруты № 3т, 6, 7т, 8, 10, 14, 15, 20, 35, 36, 46, 49, 53, 54, 67 и 68 будут также следовать в объезд через улицы Екатерининскую и Луначарского, часть — через улицу Петропавловскую.
12 июня с 17:00 до 20:00 при прохождении карнавала автобусные маршруты № 3, 7, 33, 41 и 60 будут следовать в объезд по улицам Екатерининской и Луначарского, а также через улицу Петропавловскую.
Троллейбусный маршрут № 1 от улицы Гусарова с 17:00 до 20:00 будет следовать до остановки «Площадь Дружбы». Троллейбусный маршрут № 5 от улицы Гусарова с 06:00 до 17:00 и с 20:00 до 00:00 будет следовать до остановки «Улица Советская», с 17:00 до 20:00 маршрут будет направлен до остановки «Площадь Дружбы».
С 22:30 троллейбусные маршруты № 1, 5 и 12 от улицы Гусарова будут следовать до троллейбусного депо.
Трамвайный маршрут № 5 с 18:00 до 22:00 от остановки «Станция Бахаревка» будет следовать до остановки «Улица Стахановская». Движение трамвайных маршрутов № 4 и № 7 с 14:00 до 18:00 будет организовано через улицу Белинского, а также с 18:00 до 20:00 маршрут № 4 с остановки «Микрорайон Висим» и маршрут № 7 с остановки «ОАО "ВРЗ"» будут следовать до остановки «Разгуляй». Трамвайный маршрут № 11 с 14:00 до 22:00 будет следовать в объезд по улице Белинского. Трамвайные маршруты № 6 и № 8 с 22:30 будут следовать в объезд через улицы Ленина и Борчанинова.
С подробными схемами движения трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов 12 июня можно ознакомиться здесь: gorodperm.ru/upload/news/2018/06/Organizacija_dvizhenija_transporta_na_12_ijuna.doc.
© «Вечерние Ведомости»
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