Пермский медуниверситет стал инициатором образовательной программы для иностранных педагогов

17:16 | 9.06.2018

В рамках бизнес-миссии Пермского края в Нижнюю Саксонию (Германия) состоялась рабочая встреча ректора Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера (ПГМУ) Ирины Корюкиной с руководителем программ Немецкой академии менеджмента Нижней Саксонии госпожой Андреей Люттханс. Стороны обсудили перспективы сотрудничества. В качестве первого итога переговоров — договоренность о проведении для педагогов I Международной образовательной программы по взаимодействию с иностранными студентами.



В частности, медуниверситет предложил поделиться своим опытом по части работы с иностранными студентами. Как отметила Ирина Корюкина, это направление имеет свою специфику: педагог должен учитывать особенности культуры и мышления другой нации, при этом давать образовательный материал на неизменно высоком уровне.



Отметим, вопрос обучения иностранных студентов актуален во всех развитых странах мира. Вследствие миграции университеты стран пополняются все большим количеством иностранных студентов.



«Какие-то методические материалы по особенностям преподавания иностранным студентам, безусловно, существуют. У нашего вуза накопился большой опыт, которым мы готовы делиться, — прокомментировала предмет переговоров ректор ПГМУ. — В мае следующего года в городе Целле мы намерены реализовать образовательную программу в виде школы-семинара, по окончании которой педагоги получили бы сертификат о повышении квалификации по педагогике высшей школы». Кроме того, предполагается, что часть мероприятий программы пройдет в формате конференции, чтобы участники могли представить свой опыт и наработанные технологии. К участию могут быть приглашены преподаватели из России, Казахстана, Белоруссии, Англии, Чехии, Германии. Основной базой проведения станет Ганноверский университет.



Идея проведения образовательного мероприятия международного уровня уже получила поддержку губернатора. Представители медицинского и педагогического университетов начали подготовку к масштабному мероприятию. Напомним, в начале апреля на заседании Совета ректоров вузов Пермского края были подняты вопросы экспорта образовательных услуг и обмена студентами. По данным представителей высших учебных заведений, в 2018 году в вузах Пермского края на постоянной основе обучается более 1600 иностранных студентов из 52 стран мира. В качестве основных задач, которые были поставлены на заседании Совета ректоров, — увеличение числа иностранных студентов в краевых вузах в 1,5 раза и создание необходимой инфраструктуры для их проживания в регионе.