В День города в центре Перми будет закрыто движение транспорта

17:00 | 9.06.2018

12 июня на время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня России и 295-летия города Перми, будет ограничено движение транспорта.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, с 14:00 до 19:00 на период подготовки и прохождения карнавала «Пермское яркое» будет прекращено движение, включая перекрестки, по следующим улицам:



- улица Ленина от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта;

- улица Газеты Звезда от улицы Пермской до улицы Петропавловской.



С 17:00 до 20:00 движение будет закрыто по следующим улицам:



- улица Ленина от улицы Попова до Комсомольского проспекта;

- Комсомольский проспект от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;

- улица Куйбышева от улицы Пермской до улицы Петропавловской.



Также на период прохождения колонны будет закрыто движение по улице Попова. По мере прохождения колонны движение будет восстанавливаться. Перекрытие движения с 08:00 до 00:00 будет сохраняться на участке улицы Ленина от улицы Крисанова до улицы Попова и на участке улицы Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской.



Кроме того, с 15:00 11 июня до 00:00 12 июня будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:



- улица Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова;

- улица Борчанинова от улицы Ленина до улицы Петропавловской.



Также с 14:00 11 июня до 20:00 12 июня остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена по следующим улицам:



- улица Ленина от улицы Попова до улицы Сибирской;

- улица Газеты Звезда от улицы Пермской до улицы Петропавловской.



С 18:00 до 20:00 на время прохождения праздничных колонн, а также с 20:30 до 22:00 на период проведения концертной программы движение трамвайных маршрутов по улице Борчанинова от улицы Пермской до улицы Петропавловской будет организовано с временной приостановкой.



Также с 22:30 до 00:00 на время проведения праздничного фейерверка временно будет прекращено движение на следующих участках:



- улица Сибирская от площади Карла Маркса до улицы 1-й Красноармейской;

- улица Чернышевского от улицы 25 Октября до улицы Героев Хасана;

- улица Героев Хасана от Комсомольской площади до улицы Чкалова;

- Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона) от Комсомольской площади до улицы Павла Соловьева;

- Комсомольский проспект (четная сторона) от улицы Павла Соловьева до улицы Чкалова;

- улица Белинского от улицы Пионерской до улицы 25 Октября;

- Комсомольская площадь;

- улица Юрия Смирнова от Комсомольского проспекта до улицы Героев Хасана;

- улица Павла Соловьева от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана;

- улица Коминтерна от Комсомольского проспекта до улицы Героев Хасана;

- улица Газеты Звезда от улицы Белинского до улицы Полины Осипенко.



Автомобилистам рекомендуется быть внимательнее и заранее выбирать маршрут следования.