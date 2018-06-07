Пермь: новости дня
17:00 | 9.06.2018
В День города в центре Перми будет закрыто движение транспорта
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, с 14:00 до 19:00 на период подготовки и прохождения карнавала «Пермское яркое» будет прекращено движение, включая перекрестки, по следующим улицам:
- улица Ленина от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта;
- улица Газеты Звезда от улицы Пермской до улицы Петропавловской.
С 17:00 до 20:00 движение будет закрыто по следующим улицам:
- улица Ленина от улицы Попова до Комсомольского проспекта;
- Комсомольский проспект от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;
- улица Куйбышева от улицы Пермской до улицы Петропавловской.
Также на период прохождения колонны будет закрыто движение по улице Попова. По мере прохождения колонны движение будет восстанавливаться. Перекрытие движения с 08:00 до 00:00 будет сохраняться на участке улицы Ленина от улицы Крисанова до улицы Попова и на участке улицы Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской.
Кроме того, с 15:00 11 июня до 00:00 12 июня будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:
- улица Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова;
- улица Борчанинова от улицы Ленина до улицы Петропавловской.
Также с 14:00 11 июня до 20:00 12 июня остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена по следующим улицам:
- улица Ленина от улицы Попова до улицы Сибирской;
- улица Газеты Звезда от улицы Пермской до улицы Петропавловской.
С 18:00 до 20:00 на время прохождения праздничных колонн, а также с 20:30 до 22:00 на период проведения концертной программы движение трамвайных маршрутов по улице Борчанинова от улицы Пермской до улицы Петропавловской будет организовано с временной приостановкой.
Также с 22:30 до 00:00 на время проведения праздничного фейерверка временно будет прекращено движение на следующих участках:
- улица Сибирская от площади Карла Маркса до улицы 1-й Красноармейской;
- улица Чернышевского от улицы 25 Октября до улицы Героев Хасана;
- улица Героев Хасана от Комсомольской площади до улицы Чкалова;
- Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона) от Комсомольской площади до улицы Павла Соловьева;
- Комсомольский проспект (четная сторона) от улицы Павла Соловьева до улицы Чкалова;
- улица Белинского от улицы Пионерской до улицы 25 Октября;
- Комсомольская площадь;
- улица Юрия Смирнова от Комсомольского проспекта до улицы Героев Хасана;
- улица Павла Соловьева от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана;
- улица Коминтерна от Комсомольского проспекта до улицы Героев Хасана;
- улица Газеты Звезда от улицы Белинского до улицы Полины Осипенко.
Автомобилистам рекомендуется быть внимательнее и заранее выбирать маршрут следования.
© «Вечерние Ведомости»
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